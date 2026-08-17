『スター・ウォーズ：アソーカ』シーズン2が来年1月にディズニープラスにて独占配信決定！

実写オリジナルドラマシリーズ『スター・ウォーズ：アソーカ』シーズン2が、2027年1月20日（水）よりDisney+ (ディズニープラス)にて日米同時独占配信されることが決定した。これにあわせ、世界最大のディズニーファンイベント「D23 Expo 2026」にて、本作の予告映像とキービジュアルが世界に向けて公開された。

「D23」にて配信日と予告映像が公開！ 豪華キャストも登壇

現地時間2026年8月14日（金）にアメリカで開催された世界最大のディズニーファンイベント「D23 Expo 2026」にて、本作の制作総指揮、監督、脚本を務めるデイヴ・フィローニをはじめ、主人公アソーカ役のロザリオ・ドーソン、アナキン・スカイウォーカー役のヘイデン・クリステンセン、エズラ・ブリッジャー役のエマン・エスファンディら豪華キャスト陣が登壇した。そこで、本作が2027年1月20日（水）よりディズニープラスにて日米同時独占配信されることが発表された。

あわせて公開された予告映像では、二刀流のライトセーバーを操るアソーカが、かつての師であるアナキンの教えを胸に、迫りくる銀河の脅威に立ち向かう波乱の物語が描かれている。舞台は、映画『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還』で帝国が崩壊した後の銀河だ。圧倒的な知略で帝国の再興を狙うスローン大提督が宣戦布告し、アソーカたちはライトセーバーを手に新たな戦いに臨む。

映像には、アニメーション「スター・ウォーズ 反乱者たち」の主人公であるエズラ・ブリッジャーや、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』にも登場する高い戦闘能力をもつ新共和国の戦士ゼブの姿も映し出されている。エズラを演じるエマン・エスファンディは、イベントのステージで「エズラは故郷に戻り、「反乱者たち」の仲間と再会を果たした。彼は新共和国のために、帝国の残党と戦っている」と物語の一端を明かし、会場を大きく沸かせた。

かつての師アナキンとの共闘！ ヘイデン・クリステンセンらが喜びを語る

さらに、今回の予告映像には、前作のシーズン1に引き続き、俳優のヘイデン・クリステンセン演じるアナキン・スカイウォーカーが登場する。映像内では、アナキンが師匠として「何を悩んでいる？ 僕は常にそばにいる」とアソーカを励ます一方で、「これは試練だ。決断すべきときが来た、お前はジェダイか…それとも？」と彼女に新たな試練を突きつける。かつて師弟関係にあった二人がライトセーバーを手に共闘するアクションシーンも垣間見え、ファン必見のシーンが満載だ。

「D23」のプレゼンテーションでヘイデン・クリステンセンは「アナキンを演じられることは常に名誉なことだ」と喜びを語り、「今シーズンでも、アナキンはアソーカへ助言を与え続ける。彼は彼女に挑戦を促し、人生で最も過酷な問いに対する答えを出すよう背中を押す」と、師匠としてアソーカを導く姿が描かれることを宣言した。また、ロザリオ・ドーソンも「今回のシーズンは本当に巨大なスケールだ。状況はかなり切迫していて、戦いはさらに壮大になる。そしてスローンの脅威が、アソーカ、仲間たち、飾られた銀河全体に大きく立ちはだかる。皆さんにシーズン2を見てもらうのが待ちきれない！」と熱くアピールした。

もののけ姫のサンがモデル！アナキン唯一の弟子アソーカ・タノ

アソーカ・タノは、ジョージ・ルーカスからの「アナキンにパダワンが欲しい！」という強いリクエストを受けて生まれたキャラクターだ。アソーカという名もジョージ・ルーカスが名付けたことで知られている。また、スタジオジブリの『もののけ姫』のヒロインであるサンがモデルになっており、日本にも深い縁がある。

初登場となったアニメーション「スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ」では、アナキンらとともにクローン戦争の英雄として活躍したが、ある事件をきっかけにジェダイ・オーダーへの信頼を失い、ジェダイと道を分かつ。その後、帝国支配時代を描くアニメーション「スター・ウォーズ 反乱者たち」では、素性を隠しながら反乱軍に協力した。そのなかで、ダークサイドに堕ちてダース・ベイダーとなったかつての師アナキンと再会し、壮絶な死闘を繰り広げた。

実写オリジナルドラマシリーズでは、自身の名を冠した『スター・ウォーズ：アソーカ』のほか、『マンダロリアン』シーズン2や『ボバ・フェット／The Book of Boba Fett』にも登場し、伝説のジェダイであるルーク・スカイウォーカーとともにグローグーの成長を優しく見守る姿も描かれた。

本作の製作総指揮、監督、脚本を務めるのは、ジョージ・ルーカスから絶大な信頼を得ているルーカスフィルム社長のデイヴ・フィローニだ。アソーカ・タノを主人公に新たな銀河の戦いを描く本作は、スター・ウォーズの歴史を刻む重要な作品になるに違いない。

『スター・ウォーズ：アソーカ』シーズン2 配信情報

『スター・ウォーズ：アソーカ』シーズン2は、2027年1月20日（水）よりディズニープラスにて日米同時独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

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