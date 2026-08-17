大会本部が準々決勝のチケット完売を発表

第108回全国高校野球選手権は18日、甲子園球場で準々決勝4試合が行われる。決戦を明日に控えた17日、大会本部はチケット完売を発表。正午前に届いた報せに「早すぎだろ」「マジか」と、驚くファンが続出した。

大会本部は17日の午前11時45分、リリースを通じて「第13日（8/18）準々決勝の入場券は前売りで完売しましたので、当日券の発売はありません」と伝えた。準々決勝が行われる18日は平日で、まだ準々決勝。それでも完売した事実に、注目度の高さを感じさせた。

SNS上では「もう完売してるのかよ」「やっぱ注目なんだな」「あちゃー」「甲子園行きたかったけど…」「いや〜争奪戦は厳しかった」などのファンの“悲鳴”が飛び交っていた。

18日に行われる準々決勝4試合は、いずれも熱戦が予想される。第1試合は天理（奈良）-三重、第2試合は仙台育英（宮城）-智弁和歌山、第3試合は花巻東（岩手）-横浜（神奈川）、第4試合は健大高崎（群馬）-有明（熊本）と強豪校がズラリ。20日に行われる準決勝に進む4校は果たして。（Full-Count編集部）