「大失態だ」「バカバカしい」日本代表GKの獲得が寸前で破談…欧州王者のサポーターは失望＆怒り「最後の最後でぶち壊された」「これは痛すぎる」
チャンピオンズリーグを連覇中のパリ・サンジェルマンは、パルマの日本代表GK鈴木彩艶の獲得が目前に迫っていた。
だが、クラブ間で合意をしていたにもかかわらず、土壇場で破談に。フランスメディア『RMC Sports』は、「鈴木の代理人が高額な手数料を要求し、パリの経営陣が不快感を持ったことが、破談の一因となった」と伝えた。
先のワールドカップでも活躍した有望株を取り逃し、欧州王者のサポーターは落胆。SNS上では次のような声が上がった。
「大失態だ」
「残念、彼をPSGで見るのを楽しみにしていたのに」
「何が起こったんだよ」
「クラブのやり方が気に入らない」
「決まったんじゃなかったのかよ」
「代理人に最後の最後でぶち壊された」
「全部台無しだ」
「これは痛すぎるだろ」
「まじで小物っぷりが炸裂してるわ」
「プライベートジェットをわざわざ送って、メディアカルをキャンセルなんてバカバカしい」
まさかの結末を、受け入れ難いようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「え、可愛い」「いい男やなぁ」日本代表エースが投稿したモデル妻＆愛妻娘との家族ショットが大反響！「涙出た」
だが、クラブ間で合意をしていたにもかかわらず、土壇場で破談に。フランスメディア『RMC Sports』は、「鈴木の代理人が高額な手数料を要求し、パリの経営陣が不快感を持ったことが、破談の一因となった」と伝えた。
先のワールドカップでも活躍した有望株を取り逃し、欧州王者のサポーターは落胆。SNS上では次のような声が上がった。
「大失態だ」
「残念、彼をPSGで見るのを楽しみにしていたのに」
「何が起こったんだよ」
「クラブのやり方が気に入らない」
「決まったんじゃなかったのかよ」
「代理人に最後の最後でぶち壊された」
「全部台無しだ」
「これは痛すぎるだろ」
「まじで小物っぷりが炸裂してるわ」
「プライベートジェットをわざわざ送って、メディアカルをキャンセルなんてバカバカしい」
まさかの結末を、受け入れ難いようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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