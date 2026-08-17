排水口のヌメリと同じ!? 歯垢の正体である「バイオフィルム」の発生メカニズム

知っておくとおもしろい

口の中のしくみと1000 億以上の細菌

そもそも歯垢（プラーク）ってなに？

細菌の温床「バイオフィルム」が口内に発生

ここでもう一度、「歯垢（プラーク）」とは何かをおさらいしておきましょう。

プラークとも呼ばれる歯垢は、歯の表面や歯と歯茎のすき間などに付着した塊で、そのほとんどが細菌でできています。口の中に食べカスが残っていると、それを栄養にして細菌が増殖します。そして、細菌同士が結びついてネバネバとした白い塊＝プラークを形成するのです。

台所や風呂場の排水口のヌメリ、あるいは川底の石にヌルヌルした膜のようなものができていることがありますが、これらはバイオフィルムと呼ばれており、細菌などの微生物が形成する薄い膜の総称です。実はこの口内細菌のかたまりである歯垢（プラーク）もバイオフィルムのひとつです。

では、口の中のバイオフィルムの成り立ちをもう少し詳しく説明しましょう。私たちの歯の表面は、「ペリクル」という糖たんぱくでできた無色透明の膜に覆われています。ペリクル自体に細菌は存在せず、歯の表面を守る役割を果たしています。ところが、粘着性が高いため、その表面に細菌が付着して増殖し、バイオフィルムへと変貌するのです。

つまり、排水口のヌメリと同様のものが口の中にできるということ。歯だけでなく歯茎や舌の上にも発生し、口臭はもちろん、むし歯や歯周病の原因となります。

歯垢（プラーク）は口の中のバイオフィルム

ペリクル（唾液の膜）

歯の表面は、唾液由来の薄い膜「ペリクル」で覆われている

ペリクル＋菌

ペリクルにミュータンス菌やそれ以外のさまざまな口内細菌が付着する

糖質をエサに増殖する

糖質が入って来ると、糖質をエサにして細菌が増殖していく

バイオフィルム

膜状の集合体になり、歯だけでなく、歯茎の表面、舌の上に、口の中にヌメりを発生させる

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 口と歯の話』著：栗原丈徳、栗原毅

【著者紹介】

栗原ヘルスケア研究所 所長 栗原丈徳（くりはら・たけのり）

1982年、東京都生まれ。歯科医師。鶴見大学歯学部卒業。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科中退。日本抗加齢医学会、日本咀嚼学会、日本摂食嚥下リハビリテーション学会などの会員。「予防歯科」「食と健康」をテーマに活動している。特に「口の健康と全身疾患との関連性」について大学や介護施設などで積極的に講演も行っている。『内科医と歯科医が教える 病気知らずの食べ方 みがき方』（日東書院）、『体が勝手に痩せはじめる おくち美化習慣』（KADOKAWA）など、監修書・著書多数。

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栗原クリニック東京・日本橋 院長 栗原 毅（くりはら・たけし）

1951年、新潟県生まれ。北里大学医学部卒業。前東京女子医科大学教授、前慶應義塾大学大学院教授。現在は栗原クリニック 東京・日本橋の院長を務める。日本肝臓学会肝臓専門医。治療だけでなく予防にも力を入れている。血液サラサラの提唱者のひとり。『1週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法』（日本文芸社）、『ズボラでもラクラク！ 内臓脂肪がスルッと落ちる 超悪玉コレステロールも減らす 自宅でできる名医のワザ！』（三笠書房）など監修書・著書多数。