エドマンが2失策…ブルワーズとの4連戦は1勝3敗

【MLB】ブルワーズ 6ー2 ドジャース（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地で行われたブルワーズ戦に2-6で敗れ、2連敗となった。エドマンが2失策するなど“お粗末”な内容に、ファンは「ドジャース深刻だな」「恥ずかしくないんかこれ」と嘆きの声を上げた。

0-0の2回2死満塁でベッツがゴロを捕球したあと、一塁ではなく二塁に送球。二塁手・エドマンは捕球できずに先制を許し、失策が記録された。9回1死一塁からはチョウリオの右翼への飛球をタッカーが捕球できずに二塁打とされてピンチを招くと、1死満塁から再びエドマンがファンブル。さらに2点を失った。

プレーオフで対戦する可能性もあるブルワーズとの4連戦は、1勝3敗と負け越し。ドジャースは8月7連敗を喫するなど波に乗ることができない。ファンは「いろいろしんどい」「打てない守れないの多いなぁ」「タッカーもエドマンもらしくない」「どうしたエドマン」「タッカーなにやってんの」「攻守全てが噛み合わない」「最近のドジャース弱すぎ」と辛辣だった。（Full-Count編集部）