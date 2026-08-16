『鬼レンチャン』ぱーてぃーちゃん信子の激走が涙を誘う、実はジュニアオリンピック出場経験
フジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』（毎週日曜 後7：00）が16日に放送され、「男女混合4×200リレー」が決着した。
【写真】エモい…『鬼レンチャン』チームワタナベの一体感あふれる姿
「チームワタナベ」（ワタリ119、四千頭身・石橋遼大、ぱーてぃーちゃん・信子、おのの）では、信子が感動を呼んだ。
信子は、かつてジュニアオリンピック出場の実績がある。現在ではギャル芸人として知られるが「皆でやりきりたい。うち初めてかも、こんななんか一個のチームのために頑張ろうって…」「やばい、マジ大好きかも、やばい、結構うち、あの3人好きかも」「はぁ？かわいいあいつら、頑張ろうマジで」と本音。
決勝では敗れたが、「足ちぎれてもいいと思った」という激走。「泣くな、泣くな」とチームメイトから声がかかった。
SNSでは、視聴者から「まさか、信子がここまで走れるとは」「こんなの泣くじゃん」「チームワタナベ良いチームすぎる」など、多数の声が寄せられた。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。
【写真】エモい…『鬼レンチャン』チームワタナベの一体感あふれる姿
「チームワタナベ」（ワタリ119、四千頭身・石橋遼大、ぱーてぃーちゃん・信子、おのの）では、信子が感動を呼んだ。
信子は、かつてジュニアオリンピック出場の実績がある。現在ではギャル芸人として知られるが「皆でやりきりたい。うち初めてかも、こんななんか一個のチームのために頑張ろうって…」「やばい、マジ大好きかも、やばい、結構うち、あの3人好きかも」「はぁ？かわいいあいつら、頑張ろうマジで」と本音。
決勝では敗れたが、「足ちぎれてもいいと思った」という激走。「泣くな、泣くな」とチームメイトから声がかかった。
SNSでは、視聴者から「まさか、信子がここまで走れるとは」「こんなの泣くじゃん」「チームワタナベ良いチームすぎる」など、多数の声が寄せられた。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。