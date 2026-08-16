漫画家の「お招き猫のまたたびさん」さんの漫画「僕無しじゃ生きていけない女（ひと）が良い」が、インスタグラムで1万以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

スナックのカウンターで、「若くてかわいくて、細くてかよわくて、僕なしじゃ生きていけない女が良い」という男性客。それを聞いたお店のママ「寧々さん」は、男性にある行動を…という内容で、読者からは「寧々ママ、すてき」「かっこよくて憧れる」「女性の旬は、永遠よ！！」などの声が上がっています。

年齢や容姿にとらわれない魅力

「お招き猫のまたたびさん」さんは、インスタグラムで作品を発表しています。「お招き猫のまたたびさん」さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「僕無しじゃ生きていけない女が良い」を描いたきっかけを教えてください。

お招き猫のまたたびさんさん「とある女性との出会いからです。その方はとても魅力的に見えるのですが、いつもご自身のことを『もう若くないから』『私なんて女の旬が過ぎちゃっているから』とおっしゃるんです。『そんなことはないのにな』『自信を持ってほしいな』と思ったことがきっかけです」

Q.寧々ママさんのような大人な女性を、どのように感じますか。

お招き猫のまたたびさんさん「めちゃくちゃかっこいいです。寧々ママは私の理想の女性像を投影しているキャラクターなので、『みんなこんなふうに自分のことを思えたら、最高だよね』と思っています。人の魅力は年齢や容姿だけではなく、その人が持つ雰囲気やちょっとした表情、しぐさからも感じますよね。人それぞれとてもすてきな魅力があるな、と思います」

Q.「女性の旬」について、ご自身はどのように考えていますか。

お招き猫のまたたびさんさん「女性の旬を、年齢でくくってしまうのはもったいないなと思います。その人が魅力的でいる限り、旬はずっと続いていくと思っているので。私の話で大変恐縮なのですが、毎年毎年『人生で一番輝いている』と思いながら生きています。30代前半までは自分に自身がなく、毎日くよくよしがちでしたが、30代半ばを過ぎてから『私、最高すぎない？』と謎の自信が湧いてきてしまい…。この感覚がある限り、『女の旬』はいつまでも続くと思っています」

Q.年齢を重ねるにつれて、特にどのような部分で魅力が変化したと感じていますか。

お招き猫のまたたびさんさん「若い頃は人と自分を比べてばかりで、自分に足りないものばかりに目が向いていました。年を取ったら、自分には何も残らない、若さだけが取り柄だと思い込んでいたからです。しかし、いざ実際に年を重ねてみると、あら不思議。こんなに楽しいだなんて思いもしませんでした。年齢を重ねると、いい意味で開き直れます。自分を愛せます。これこそが今、自分に対して感じている『魅力』だと思っています」

Q.「寧々ママさん」に質問です。ズバリ、大人な女性・魅力的な女性になる秘訣（ひけつ）は。

お招き猫のまたたびさんさん「寧々ママ『大人にならなきゃなんて思う必要ないのよ。毎日自分をたくさん褒めて、めでてあげるの。だって、自分が愛してあげなきゃ、誰が自分を愛してくれるのよ。かわいい、すてき、色っぽい、最高、魅力的、理由はないけれど、私はいい女…って、毎日鏡の自分に言ってあげてね』」

Q.漫画「僕無しじゃ生きていけない女が良い」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

お招き猫のまたたびさんさん「『寧々ママ最高、ほれた！』『このお店に行きたい…』など、うれしいコメントをたくさんいただきました。いつも本当にありがたいです。他にも、『どちらかに幸せをゆだねるのではなく、ともに幸せになれる考えを持ちたい』という旨のコメントもいただきました。寧々ママに対するコメントや、来店した男性客に対するコメントもたくさんいただき、読んでいて私自身もとても勉強になりました」