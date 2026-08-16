飼い主さんの手にじゃれついて遊んでいた猫さん。しかし、ふとした瞬間に指が口の中に入ってしまい、爪が当たって驚いた猫さんの"被害者ぶる姿"がSNSで話題沸騰中！記事執筆時点で765万回以上も再生されるほど話題になり、「思ったより被害者ヅラしてたww」「可愛いなぁっ！」といった声が寄せられました！

【動画：飼い主の手にじゃれていた猫、自分から指をパクリ→爪が当たって…思った以上に『被害者ヅラする光景』】

️飼い主さんの手で遊ぶ猫さん

Instagramアカウント「おこししぽん(@oko_shishi_pon)」さまに投稿されたのは、飼い主さんの手にじゃれつく猫「ししまる」くんの可愛らしい姿です。

飼い主さんの手に抱きついたり甘噛みしたりして遊んでいたという、ししまるくん。

白くてふわふわのししまるくんは、まるでぬいぐるみのような愛らしさ。ぎゅっと前足で飼い主さんの手をホールドする姿も可愛らしい！

️指が口の中に入ると…

とても微笑ましい光景が広がる中、飼い主さんの指をパクッとしたししまるくん。

すると、その拍子に飼い主さんの指がぐいっとししまるくんのお口の奥へと入り込んでしまい……

想像以上に驚いた様子のししまるくん。パッと飼い主さんの手から離れ、まるで飼い主さんを責めるように「え……なんてことをしてくれたの！？」と被害者ヅラ！

️あからさまに被害者ヅラする姿が話題に

大袈裟に飛び退き、あからさまに被害者ヅラするししまるくんに、飼い主さんも「ごめん」と謝罪を入れて、再び手を近づけたのだそう。すると……

完全拒絶！背を向けて「やめてください」とでも言わんばかりに飼い主さんを拒絶したというのです。自分から指を咥えたのに……（笑）

あからさまに被害者ヅラするししまるくんの様子は、Instagramでも大反響！「想像の倍以上だったw」「めちゃくちゃ可哀想な顔してるｗｗｗ」「こんなに被害者感出せるの凄すぎるww」といった声が寄せられました。

普段はもう1匹の猫「おこげ」ちゃんと、犬の「ぽんず」くんと暮らしているししまるくん。

のんびり自由な3匹の可愛らしいわんにゃんライフは、Instagramアカウント「おこししぽん(@oko_shishi_pon)」さまにて紹介されています。

ししまるくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「おこししぽん(@oko_shishi_pon)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。