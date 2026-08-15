マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）で新たに始動する『X-MEN』の主要キャストが、ついに正式発表された。アダム・ドライバーがミスター・シニスター役でMCUに参戦するほか、プロフェッサーX、ストーム、ローグら新世代の顔ぶれも一挙に判明している。

米アナハイムで開催中の「D23: The Ultimate Disney Fan Event」にて発表された。上でも確認できる。セイディー・シンクがジーン・グレイ、キット・コナーがサイクロップス／スコット・サマーズ、サマラ・ウィーヴィングがエマ・フロスト、クリストファー・アボットがプロフェッサーX／チャールズ・エグゼビア、マヤ・ボイドがストーム、インディ・ナヴァレットがローグ、そしてアダム・ドライバーがミスター・シニスターことナサニエル・ミルベリーを演じる。

このうちシンク、コナー、ウィーヴィングの3名はD23以前から配役が判明していた。シンク演じるジーン・グレイは『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（2026）ですでにMCUデビューを果たしており、コナーの、ウィーヴィングのも報道によって伝えられていた。今回のD23では、この3名がマーベルから正式確認されるとともに、さらに4役が初めて明らかになった形だ。

なかでも大きなサプライズとなったのが、『スター・ウォーズ』続三部作のカイロ・レン役や『マリッジ・ストーリー』（2019）などのアダム・ドライバー。演じるミスター・シニスターは、遺伝学に異常な執着を持ち、ミュータントを利用した実験を繰り返してきたX-MEN屈指の宿敵である。旧映画シリーズでも登場が何度か検討され、かつては『ニュー・ミュータント』でジョン・ハムが演じる計画も存在したが、実現には至らなかった。新生『X-MEN』では、ついに本格的な実写映画デビューを果たすことになる。

ローグ役に決まったインディ・ナヴァレットについても伏線があった。スリラー映画『オブセッション 災愛』（2026）で注目を集めたナヴァレットは2026年7月、新『X-MEN』のジェイク・シュライアー監督と。当時は出演交渉や役柄の有無すら不明だったが、約1か月後、ローグ役として正式にチーム入りすることが判明した。

プロフェッサーX役のクリストファー・アボットも新シリーズの方向性を象徴するキャスティングだ。実写映画ではパトリック・スチュワートとジェームズ・マカヴォイが長年チャールズ・エグゼビアを演じてきたが、今回は新たな俳優へとバトンタッチ。ストームもハル・ベリー、アレクサンドラ・シップ、ローグもアンナ・パキンが演じてきた役であり、マーベル・スタジオ版では主要メンバーが新たな顔ぶれで再構築される。ちなみにアボットは『クレイヴン・ザ・ハンター』（2024）でザ・フォーリナーとして出演。ユニバースを跨いでマーベル映画へ再エントリーとなる。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にはパトリック・スチュワート、イアン・マッケラン、ジェームズ・マースデンら旧シリーズの俳優陣が復帰することが決定済み。ケヴィン・ファイギ社長は以前、『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』がと予告していた。レガシー版X-MENが大型クロスオーバーを担ったのち、新キャストによるシリーズへ移行していく構図だ。

監督は『サンダーボルツ*』（2025）のジェイク・シュライアー。脚本には「BEEF／ビーフ」のイ・ソンジンと「一流シェフのファミリー・レストラン」のジョアンナ・カロが参加しており、シュライアーら『サンダーボルツ*』のクリエイティブ陣が。ソンジンは、世界規模の危機を先に考えるのではなく、まず観客がミュータントたちに感情移入できるを目指していると説明していた。

映画は2027年に撮影開始予定。セイディー・シンクも先ごろ「キャストが集まりつつある」とが、その全貌の一端が今回ようやく公式に示された。なお、今回発表された顔ぶれにウルヴァリンやマグニートーといった人気キャラクターは含まれておらず、さらなるキャストが控えているものとみられる。

新『X-MEN』は2028年5月5日に米国公開予定。日本公開情報は未定。

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