『角醒ハンター オメガホーン』第4話「解き放て！炎角VS斬角！」、波斬のギリコと再びハンターバトル！
楢原聖が主演を務める、『角醒ハンター オメガホーン』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第4話「解き放て！炎角VS斬角！」が、あす8月16日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】イバル連合と敵対!? 第4話予告映像
その日暮らしのトレジャーハンター・炎のシャウト（楢原聖）。古代文字に精通し、古文書を読み解いては探検に飛び出し、発掘した遺物を売って生活をしている彼は、ある日、“角獣王”炎角（えんかく）に出会う。この人間の姿（＝亜人態）にもなれる炎角との出会いが、シャウトの運命を大きく変えることになり――。なんだかんだと言いながらもすっかりバディーとなったシャウトと炎角は、行く先々で出会う個性豊かなハンターとハンターバトルを繰り広げる！
■第4話「解き放て！炎角VS斬角！」あらすじ
スコヴィラの住民たちを救ったことで、イバル連合と敵対することになりそうなシャウト（楢原）。大好きなトレジャーハントを邪魔するなら、ぶっとばすだけだと言い切る。そんな中、シャウトは、ギリコ（糸瀬七葉）と再びハンターバトルへ。このバトルに負けたら、炎角（国上将大）との“契約”は終わり!? そしてギリコには策があるようで…
一方、レイジ（長田光平）も、イバルに命じられハンターバトルをすることに――!!
『角醒ハンター オメガホーン』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】イバル連合と敵対!? 第4話予告映像
その日暮らしのトレジャーハンター・炎のシャウト（楢原聖）。古代文字に精通し、古文書を読み解いては探検に飛び出し、発掘した遺物を売って生活をしている彼は、ある日、“角獣王”炎角（えんかく）に出会う。この人間の姿（＝亜人態）にもなれる炎角との出会いが、シャウトの運命を大きく変えることになり――。なんだかんだと言いながらもすっかりバディーとなったシャウトと炎角は、行く先々で出会う個性豊かなハンターとハンターバトルを繰り広げる！
スコヴィラの住民たちを救ったことで、イバル連合と敵対することになりそうなシャウト（楢原）。大好きなトレジャーハントを邪魔するなら、ぶっとばすだけだと言い切る。そんな中、シャウトは、ギリコ（糸瀬七葉）と再びハンターバトルへ。このバトルに負けたら、炎角（国上将大）との“契約”は終わり!? そしてギリコには策があるようで…
一方、レイジ（長田光平）も、イバルに命じられハンターバトルをすることに――!!
『角醒ハンター オメガホーン』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。