『SHERLOCK／シャーロック』キャスト最新作や『エリス〜覚悟の警部』シーズン2を先行配信！
日本唯一のミステリードラマ専門チャンネル「ミステリーチャンネル」がスタートさせた、ミステリーの世界をより深く味わい尽くすための特別な有料会員制サービス「ミステリーチャンネル倶楽部プレミアム」。そこで先行配信となる作品ラインナップをご紹介！
「ミステリーチャンネル倶楽部プレミアム」配信情報
大人気ドラマ『SHERLOCK／シャーロック』でクリエイターを務めるとともに、シャーロック・ホームズの兄マイクロフトも演じたマーク・ゲイティスが制作・主演を務める正統派英国ミステリー『書店探偵ブック』のほか、『ヴェラ〜信念の女警部〜』の後継者と言われる『エリス〜覚悟の警部』シーズン2の第1話などが先行配信中。ミステリーチャンネルでの独占日本初放送に先駆けた先行配信のため、日本最速で見られるチャンスだ。
今後も『テンペスト教授の犯罪分析ノート』『警視グレイス』『マーロー殺人倶楽部の事件簿』といった人気シリーズの第1話など多数の注目作が配信予定となっている。
8月の配信スケジュール
『エリス〜覚悟の警部』シーズン1（全3話配信中）
『検死報告書は語る〜あの大スターはなぜ殺されたのか？』シーズン1（第1話先行配信中）
『書店探偵ブック』（第1話先行配信中）
『エリス〜覚悟の警部』シーズン2（第1話先行配信中）
8月14日（金）配信開始…『労働監督官ドメニコ』第1話
8月14日（金）配信開始…『英国刑事モトラムのイタリア美食ミステリー』第1話
8月20日（木）配信開始…『警察医ブレイク』シーズン1〜3各第1話
9〜10月の配信スケジュール（※配信日未定）
『暴かれた殺意〜カメラが捉えた猟奇殺人犯の自白』シーズン1第1話
『ハリウッドが隠した真実：あの映画の「本当の話」』第1話
順次配信予定（※配信日未定）
『警部モニカ・ケネディ〜暗闇に潜む者』第1話
『味覚探偵エド〜舌が導く事件の真相』第1話
『モンテロッシ 〜放送作家の推理ノート〜』第1話
『テンペスト教授の犯罪分析ノート』シーズン5第1話
『警部ボロウスキの事件現場』
『警視グレイス』シーズン6第1話
『マーロー殺人倶楽部の事件簿』シーズン3第1話
「ミステリーチャンネル倶楽部プレミアム」料金プラン
●スタンダードプラン（年会員）
価格：年額5500円（税込）
※3.5ヵ月分以上お得！
●ゲストプラン（月会員）
価格：月額660円（税込）
（海外ドラマNAVI）
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