エナジードリンクも健康志向 ビタミン配合・整い系エナジードリンク「レインストーム」に新フレーバー「トロピカル」登場
昨年８月に日本上陸を果たした、20・30代を中心に人気の整いエナジードリンク「レインストーム」から、第3のフレーバーとなる「トロピカル」が8月18日（火）に発売されます。
0カロリー・0シュガー、ビタミン、ナイアシン、亜鉛などの美容や健康に嬉しい栄養成分はそのままに、南国フルーツを思わせるみずみずしく華やかな味わいが、暑い夏場のアクティビティをサポートしてくれそうです。
エナジードリンクには、「甘すぎる」「体に負担がありそう」といったイメージが持たれがち。多少無理をしてでも、頑張らないといけないときに飲むという人が多いのではないでしょうか。
しかし、2020年のコロナ禍以降、健康志向が高まり、このイメージに変化が起きつつあります。Z世代を中心に、健康に配慮した「ウェルネス系エナジードリンク」が人気になっているのです。
従来のエナジードリンクが「疲れたときにブーストをかける飲料」なら、ウェルネス系は「毎日取り入れやすいリフレッシュ飲料」という位置づけ。
実際にアメリカでは、ウェルネス系の市場規模が2023年の42億ドルから、2026年には50億ドル、2030年には64億ドルへ拡大すると見込まれているそうです。
「レインストーム」はこうしたブームの中、2023年にアメリカで誕生し、2025年8月に日本へ上陸しました。
0カロリー・0シュガーで、ビタミンC、ビタミンA、ビタミンB6、ナイアシン、亜鉛といった美容や健康にも嬉しい成分入り。
カフェインも植物由来で、保存料は不使用など、毎日取り入れやすいエナジードリンクです。
７名いるブランドアンバサダーから、レインストームのおすすめ飲用タイミングを教えていただきました。その中から２名の方のおすすめタイミングをご紹介！
と、朝のランニングやストレッチ、ヨガ、筋トレといったワークアウトのパートナーにも適している様子。
現在販売されているのは、すっきり爽やかな「ハーベストグレープ」、甘さと酸味のバランスがとれた「グァバストロベリー」の2種類ですが、8月からここに、みずみずしく華やかな南国フルーツの香りと、すっきり軽やかな飲み心地が特長の「トロピカル」が加わります。
さらに、トロピカル発売日の8月18日（火）には、7名のレインストームアンバサダーが「一日を通して前向きに動き続けるためのエナジー」をテーマに、それぞれのライフスタイルに合わせた投稿を公開！
仕事の合間や外出時、トレーニングなど、一日のさまざまなシーンで「レインストーム トロピカル」を楽しむ様子を紹介します。
アンバサダーそれぞれがどんなシーンでレインストームを取り入れているのか、ぜひ投稿をチェックしてみてください。
それぞれのアカウントはこちらから↓
https://www.reignstorm.com/ja-jp/ambassadors/
また、販売に先駆け、8月3日と10日に明治神宮野球場で開催された大規模ヨガイベント「JINGU STADIUM NIGHT YOGA 2026」で、トロピカルの先行サンプリングを実施。
会場でひと足早くトロピカルを味わった参加者からは、「すっきりとした味わいでおいしい」「そこまで甘くないので、運動した後でも飲みやすい」といった声が寄せられ、新フレーバーの爽やかな味わいも好評だったようです。
今年も暑い夏が予想されています。ビタミン配合、整い系エナジーウェルネス系の「レインストーム トロピカル」で、軽やかにエナジーチャージしてみてはいかがでしょうか。
■公式ウェブサイト：https://www.reignstorm.com/ja-jp/
■公式X ：https://x.com/ReignStormJP
0カロリー・0シュガー、ビタミン、ナイアシン、亜鉛などの美容や健康に嬉しい栄養成分はそのままに、南国フルーツを思わせるみずみずしく華やかな味わいが、暑い夏場のアクティビティをサポートしてくれそうです。
エナドリの潮流「疲れたときのブースト」から「毎日のリフレッシュ」へ
エナジードリンクには、「甘すぎる」「体に負担がありそう」といったイメージが持たれがち。多少無理をしてでも、頑張らないといけないときに飲むという人が多いのではないでしょうか。
しかし、2020年のコロナ禍以降、健康志向が高まり、このイメージに変化が起きつつあります。Z世代を中心に、健康に配慮した「ウェルネス系エナジードリンク」が人気になっているのです。
従来のエナジードリンクが「疲れたときにブーストをかける飲料」なら、ウェルネス系は「毎日取り入れやすいリフレッシュ飲料」という位置づけ。
実際にアメリカでは、ウェルネス系の市場規模が2023年の42億ドルから、2026年には50億ドル、2030年には64億ドルへ拡大すると見込まれているそうです。
「レインストーム」はこうしたブームの中、2023年にアメリカで誕生し、2025年8月に日本へ上陸しました。
0カロリー・0シュガーで、ビタミンC、ビタミンA、ビタミンB6、ナイアシン、亜鉛といった美容や健康にも嬉しい成分入り。
カフェインも植物由来で、保存料は不使用など、毎日取り入れやすいエナジードリンクです。
７名いるブランドアンバサダーから、レインストームのおすすめ飲用タイミングを教えていただきました。その中から２名の方のおすすめタイミングをご紹介！
と、朝のランニングやストレッチ、ヨガ、筋トレといったワークアウトのパートナーにも適している様子。
現在販売されているのは、すっきり爽やかな「ハーベストグレープ」、甘さと酸味のバランスがとれた「グァバストロベリー」の2種類ですが、8月からここに、みずみずしく華やかな南国フルーツの香りと、すっきり軽やかな飲み心地が特長の「トロピカル」が加わります。
さらに、トロピカル発売日の8月18日（火）には、7名のレインストームアンバサダーが「一日を通して前向きに動き続けるためのエナジー」をテーマに、それぞれのライフスタイルに合わせた投稿を公開！
仕事の合間や外出時、トレーニングなど、一日のさまざまなシーンで「レインストーム トロピカル」を楽しむ様子を紹介します。
アンバサダーそれぞれがどんなシーンでレインストームを取り入れているのか、ぜひ投稿をチェックしてみてください。
それぞれのアカウントはこちらから↓
https://www.reignstorm.com/ja-jp/ambassadors/
また、販売に先駆け、8月3日と10日に明治神宮野球場で開催された大規模ヨガイベント「JINGU STADIUM NIGHT YOGA 2026」で、トロピカルの先行サンプリングを実施。
会場でひと足早くトロピカルを味わった参加者からは、「すっきりとした味わいでおいしい」「そこまで甘くないので、運動した後でも飲みやすい」といった声が寄せられ、新フレーバーの爽やかな味わいも好評だったようです。
今年も暑い夏が予想されています。ビタミン配合、整い系エナジーウェルネス系の「レインストーム トロピカル」で、軽やかにエナジーチャージしてみてはいかがでしょうか。
■公式ウェブサイト：https://www.reignstorm.com/ja-jp/
■公式X ：https://x.com/ReignStormJP
[PR企画：レインストーム × ライブドアニュース]