トム・ホランド主演『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が、北米興行収入7億ドルを映画史上最速で突破した。7月31日の公開から13日目となる8月12日までに7億450万ドル超を稼ぎ、これまでの最速記録を3日も短縮した。米が報じている。

従来の記録は、『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』（2015）と『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）がそれぞれ16日間で達成したもの。7億ドルの大台に到達した映画は本作を含めてわずか7本で、『ブランド・ニュー・デイ』は『ブラックパンサー』（2018）の約7億40万ドルを抜き、北米歴代6位に浮上した。次に控えるのは『トップガン マーヴェリック』（2022）の約7億2,200万ドルだ。

『ブランド・ニュー・デイ』は公開初週末に北米3億6,000万ドルを記録し、『エンドゲーム』を抜いて。公開2週目も週末約1億4,500万ドルというを残し、その時点で北米累計は約6億5,500万ドルに達していた。7億ドル突破は、その異例のペースが平日にも続いた結果となる。

海外市場でも新たな記録が生まれた。本作の北米以外での累計興収は11億800万ドルに到達し、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）の約11億650万ドルを突破。ソニー・ピクチャーズ作品として歴代最大の海外興収となった。北米との合計は約18億1,300万ドルに達している。

ただし、現時点で「スパイダーマン映画史上最大のヒット」になったわけではない。『ノー・ウェイ・ホーム』の世界累計興収は約19億2,100万ドルで、『ブランド・ニュー・デイ』との差は約1億900万ドル。北米でも『ノー・ウェイ・ホーム』は約8億1,490万ドルで歴代3位につけており、こちらもまだ前作が上回っている。

もっとも、『ブランド・ニュー・デイ』は北米公開からわずか13日で歴代6位まで上昇するほどの勢いに満ちた作品。歴史的な初動から始まった今回の興行は、最終的にどこまで順位を上げることになるか。優れた作品の前には、「スーパーヒーロー疲れ」「映画離れ」は関係がないことを証明する大きな事例となりそうだ。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は公開中。

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