現役女子大生グラドル、ノースリーブから“ワキ見せ”ショットに反響
大学在学中のグラビアアイドル・七海りおが12日にinstagramを更新し、夏らしいノースリーブを着用するショットを公開。腕をあげて美しいワキを広する姿に反響が寄せられている。
【写真】現役女子大生グラドルが「スタイル抜群」 水着ショットも（6枚）
今月発売の「FRIDAY」（講談社）で同誌初登場を飾るなど、ますます活躍の場を広げている七海。この日は「リアルイベント逢いに来てくれてありがとう」「いつも応援してくれるみんながいるおかげで、開催させていただけてます！」と、イベントに駆けつけたファンに向けた感謝の気持ちを吐露しつつ、キュートなノースリーブ姿を公開。
コメント欄には「お礼なのかわからないけどワキみせポーズ本当にありがとう…！」「可愛い」「少しの時間でも会えて幸せでした」「こんにちは、クールでカワイイね」といった声が寄せられている。
■七海りおプロフィール
7月11日生まれ新潟県出身。身長163cm。現役の大学生である一方、グラビアの誌面をにぎわせているほか、所属するゼロイチファミリアのアイドルグループ「#Mooove!」のサポートメンバーとしても活動中。Instagramでは、グラビアオフショットなどを公開している。
引用：「七海りお」Instagram（＠nanamin_071）
【写真】現役女子大生グラドルが「スタイル抜群」 水着ショットも（6枚）
今月発売の「FRIDAY」（講談社）で同誌初登場を飾るなど、ますます活躍の場を広げている七海。この日は「リアルイベント逢いに来てくれてありがとう」「いつも応援してくれるみんながいるおかげで、開催させていただけてます！」と、イベントに駆けつけたファンに向けた感謝の気持ちを吐露しつつ、キュートなノースリーブ姿を公開。
■七海りおプロフィール
7月11日生まれ新潟県出身。身長163cm。現役の大学生である一方、グラビアの誌面をにぎわせているほか、所属するゼロイチファミリアのアイドルグループ「#Mooove!」のサポートメンバーとしても活動中。Instagramでは、グラビアオフショットなどを公開している。
引用：「七海りお」Instagram（＠nanamin_071）