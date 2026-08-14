グラビア挑戦の気象予報士美女45歳、スタイル際立つニットワンピ姿が衝撃的！
気象予報士の吉井明子が12日にinstagramを更新し、タイトなニットワンピース姿を公開。スタイルの良さが際立つ衣装に、ファンから反響が寄せられている。
【写真】グラビア挑戦の気象予報士美女45歳が「スタイル抜群」 水着姿も魅力的！（10枚）
6月に「週刊プレイボーイ」（集英社）誌面上で初水着グラビアを披露したほか、同時にリリースした初のデジタル写真集「Akiko」が、週プレ グラジャパ！の6月期マンスリーランキングで1位を獲得した吉井。その前のテスト撮影の模様を写した「Akiko エピソード0−ZERO−」もデジタル写真集としてリリースされている。
吉井は、デジタル写真集への反響に「たくさんのご感想、励ましのお言葉を頂き、本当にありがとうございます ひとつひとつのお言葉に心から感動しています」と感謝を示し、スタイルの良さが際立つ紺色のニットワンピース姿を公開している。
コメント欄には「清楚な感じも素敵だね」「この服装好きです」「可愛い」といった声が寄せられている。
■吉井明子（よしい・あきこ）
1980年10月15日 生まれの45歳。東京都出身で、慶應義塾大学文学部哲学科を卒業し、メディアコミュニケーション研究所を修了する。大学卒業後に気象予報士となり、現在はNHKラジオの番組『マイあさ』『Nらじ』にて気象情報キャスターを担当している。今年6月には初の水着グラビア、デジタル写真集を発表して話題に。
引用：「吉井明子」Instagram（＠akiko_yoshii_sunny_rain）
【写真】グラビア挑戦の気象予報士美女45歳が「スタイル抜群」 水着姿も魅力的！（10枚）
6月に「週刊プレイボーイ」（集英社）誌面上で初水着グラビアを披露したほか、同時にリリースした初のデジタル写真集「Akiko」が、週プレ グラジャパ！の6月期マンスリーランキングで1位を獲得した吉井。その前のテスト撮影の模様を写した「Akiko エピソード0−ZERO−」もデジタル写真集としてリリースされている。
コメント欄には「清楚な感じも素敵だね」「この服装好きです」「可愛い」といった声が寄せられている。
■吉井明子（よしい・あきこ）
1980年10月15日 生まれの45歳。東京都出身で、慶應義塾大学文学部哲学科を卒業し、メディアコミュニケーション研究所を修了する。大学卒業後に気象予報士となり、現在はNHKラジオの番組『マイあさ』『Nらじ』にて気象情報キャスターを担当している。今年6月には初の水着グラビア、デジタル写真集を発表して話題に。
引用：「吉井明子」Instagram（＠akiko_yoshii_sunny_rain）