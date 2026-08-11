夏休み期間に突入し全国のレジャー施設には賑わいを見せているが、京都水族館のある体験がSNSで話題になっている。

《京都水族館の真珠取り出し体験楽しい 5分くらいで終わるしその場で加工もしてくれるから、友達とお揃いでリングにしてもらった》

「取り出した真珠も全て同じ形ではない」

あるXユーザーが真珠取り体験で加工してもらったという指輪をつけた写真を添えてこう投稿すると、162万回表示を超える反響を呼ぶことに。

真珠取り出しは京都水族館以外でも行っている体験。水族館によって差があるものの、入館料に加えて別途1000円を払えば体験が可能だ（加工の場合は別途加工料金が必要）。しかし知らなかった人も多かったようで引用欄では、

《やりたすぎ》

《今、急に真珠を取り出したい欲にかられている》

という声から、

《私も今月、東京のしながわ水族館で真珠取り出しをやる予定です》

《青森の浅虫水族館でもやっています》

と同様の体験ができる水族館を紹介する人たちも。意外な形でバズる結果となった京都水族館に、SNSでの反響などを聞いた。当初は期間限定の予定だったというが、

「4月までの予定ではありましたが、お客さまからも大変好評だったので期間を延長しております」

SNSでの反響については、

「夏休み期間ということもあり体験するお客さまは増えております。今回のXでの投稿で京都水族館へ訪れるきっかけにしていただけると大変うれしく思います」

取り出した真珠は別途料金（1500円〜）を支払えば指輪などに加工してもらえる。

「どの加工もとてもかわいいのですが、当館限定のオオサンショウウオのオリジナルキーホルダーは京都水族館に来た記念としてお持ち帰りいただけると思います」

そして、SNSで興味を持った人にこうアピールした。

「真珠取り出し体験は普段できない体験ができ、取り出した真珠も全て同じ形ではないで自分だけのオリジナル真珠として持って帰っていただけます。京都水族館に来た思い出の一つとしてぜひ体験してみてください」

この夏は京都水族館などで実施している真珠取り出し体験で、世界に1つだけのアクセサリーを作ってみてはいかがだろうか。

週刊女性PRIME