「九州のインフラを止めた」懲役太郎が語る連鎖する交通寸断の恐怖と物流の危機
YouTuberの懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「それでも国はあきらめてない！」を公開した。動画では、九州地方で発生した地震による社会インフラへの深刻な影響と、復興の象徴である熊本城の被害について、独自の視点で語っている。
動画の冒頭、懲役太郎氏は熊本城の石垣が複数箇所で崩落したことに言及。自身も修復中の熊本城を訪れた経験があるとし、2016年の熊本地震から約10年が経ち、人々の善意と熱い思いでようやく復旧が進んできた矢先の被害にショックを隠せない様子を見せた。しかし、「熊本城は単なる観光地じゃないんです。県民にとって復興の象徴です」と強調し、「ここで挫けちゃいけません。何度も何度もやるんです、直すぞ」と、決して諦めない復旧への力強い決意を代弁した。
続いて、九州地方を支える交通網の寸断について詳しく解説。九州自動車道での路面の損傷や段差の発生による通行止めに触れ、車を走らせれば二次災害に繋がる危険性を指摘した。また、JR九州の新幹線が始発から運転を見合わせたことについて、時速200キロ以上で走る新幹線が脱線せずに緊急停止できた日本の技術力を「すごいことだと思います」と称賛。その一方で、八代駅付近でのJR貨物の列車横転事故を挙げ、「列車って横転するんですよ」と地震の威力の凄まじさを振り返った。
さらに懲役太郎氏は、高速道路、新幹線、貨物列車が同時に機能不全に陥ることで、食料や医療品、燃料などの生活物資の供給が滞る物流の危機を強く懸念。「今回の地震は家屋倒壊だけではない。九州という地域を支える社会インフラそのものへの大きな打撃」と、その恐ろしさを語った。
最後に、自衛隊や警察、消防、交通各社など、インフラ復旧に向けて最優先で動いている関係者の尽力に言及。接近する台風への不安を示しつつ、刻一刻と変わる被害状況に対して「意識を皆さんも持っていただいて」と視聴者へ警戒と防災意識の向上を呼びかけ、動画を締めくくった。
動画の冒頭、懲役太郎氏は熊本城の石垣が複数箇所で崩落したことに言及。自身も修復中の熊本城を訪れた経験があるとし、2016年の熊本地震から約10年が経ち、人々の善意と熱い思いでようやく復旧が進んできた矢先の被害にショックを隠せない様子を見せた。しかし、「熊本城は単なる観光地じゃないんです。県民にとって復興の象徴です」と強調し、「ここで挫けちゃいけません。何度も何度もやるんです、直すぞ」と、決して諦めない復旧への力強い決意を代弁した。
続いて、九州地方を支える交通網の寸断について詳しく解説。九州自動車道での路面の損傷や段差の発生による通行止めに触れ、車を走らせれば二次災害に繋がる危険性を指摘した。また、JR九州の新幹線が始発から運転を見合わせたことについて、時速200キロ以上で走る新幹線が脱線せずに緊急停止できた日本の技術力を「すごいことだと思います」と称賛。その一方で、八代駅付近でのJR貨物の列車横転事故を挙げ、「列車って横転するんですよ」と地震の威力の凄まじさを振り返った。
さらに懲役太郎氏は、高速道路、新幹線、貨物列車が同時に機能不全に陥ることで、食料や医療品、燃料などの生活物資の供給が滞る物流の危機を強く懸念。「今回の地震は家屋倒壊だけではない。九州という地域を支える社会インフラそのものへの大きな打撃」と、その恐ろしさを語った。
最後に、自衛隊や警察、消防、交通各社など、インフラ復旧に向けて最優先で動いている関係者の尽力に言及。接近する台風への不安を示しつつ、刻一刻と変わる被害状況に対して「意識を皆さんも持っていただいて」と視聴者へ警戒と防災意識の向上を呼びかけ、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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