EBiDAN発の次世代グループ「Not Found」、初のデジタル写真集8.17発売決定！
M！LKや超特急など数々のスターを生み出してきた「EBiDAN（恵比寿学園男子部）」から誕生した5人組ボーイズグループ「Not Found」の初のデジタル写真集『Infinite Code』が、集英社より8月17日より主要電子書店にて配信（予定）されること発表された。
【写真】「Not Found」初のデジタル写真集『Infinite Code』カット
「Not Found」は、2025年9月にEBiDAN NEXTから誕生した伊藤柚葵（ゆずき）、大崎翔真、成田粋（すい）、水上星矢、矢島優斗（やじまゆうと）の5人からなるボーイズグループ。
彼らのフレッシュで輝きに満ちた“今”を切り取った本作は、制服、少年探偵団風、ナチュラルポップなジャンルの違う衣装に身を包み、ステージとは違った姿を届ける。見ているだけで笑みがこぼれてしまう、5人の仲睦まじいワチャワチャさが詰め込まれている。
なお、8月29日には発売を記念したオンラインサイン会を開催予定。詳細は週プレメンズ、Not Found公式SNSにて。
8月2日より予約受付開始。「週プレ グラジャパ！」ではメイキング動画＆限定カットの特典付きとなる。
Not Found写真集『Infinite Code』（デジタル限定）は、集英社より8月17日配信予定。価格1870円（税込）
※大崎翔真の「崎」は「たつさき」が正式表記
【写真】「Not Found」初のデジタル写真集『Infinite Code』カット
「Not Found」は、2025年9月にEBiDAN NEXTから誕生した伊藤柚葵（ゆずき）、大崎翔真、成田粋（すい）、水上星矢、矢島優斗（やじまゆうと）の5人からなるボーイズグループ。
なお、8月29日には発売を記念したオンラインサイン会を開催予定。詳細は週プレメンズ、Not Found公式SNSにて。
8月2日より予約受付開始。「週プレ グラジャパ！」ではメイキング動画＆限定カットの特典付きとなる。
Not Found写真集『Infinite Code』（デジタル限定）は、集英社より8月17日配信予定。価格1870円（税込）
※大崎翔真の「崎」は「たつさき」が正式表記