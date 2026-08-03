『VIVANT』“F”堺雅人、“アリ”山中崇に2度目の拷問→直後の展開に疑問の声「絶対怪しい」「信用していいの？？」
堺雅人が主演する日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の第12話が2日に放送され、乃木（堺）の別人格“F”が第1シリーズに続いてアリ（山中崇）を拷問。直後の展開に、ネット上には「疑ってしまう」「絶対怪しいって…」「信用していいの？？」などの声が集まった。
【写真】大変な目に遭うアリ（山中崇）だが・・ 果たして味方なのか!?
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
自衛隊の非公認部隊である別班。その一員である乃木憂助は、テント創設者で実の父親でもあるノゴーン・ベキ（役所広司）を射殺した。しかしその裏で、黒須（松坂桃李）を含む5名の別班員が拉致される事件が発生。帰国直後、乃木は別班招集を意味する“赤い饅頭”を発見すると、再び危険な任務へ身を投じていく。
そんな中、一連の事件の首謀者として、警視庁公安部所属にしてテントのモニターだった新庄（竜星涼）の存在が浮上する。乃木は公安部の野崎（阿部寛）の協力を得て、テントの拠点があるバルカへ。そこからキプロスへ渡り、新庄をモニターにしたテントの幹部・アリと再会するのだった。
乃木の別人格“F”は、同行していた公安のエージェント・ドラム（富栄ドラム）と共に、瞬く間にアリを眠らせ拘束。目覚めたアリに、Fは不敵な笑みを見せながら、モンゴル語で“最悪の記憶、再びだ”と宣告。家族を人質にとったFはアリへの拷問を開始する…。
2023年放送の第5話でも家族を人質にとられFに拷問されていたアリ。彼が第2シーズンでもFから厳しい追及を受けると、ネット上には「2回目の拷問エグい」「2回も家族人質に拷問されてるの可哀想すぎる」といった反響が続出。
拷問の後、アリは新庄を追う乃木をサポート。情報提供を惜しまず、航空券の手配までする献身的な姿が描かれると「アリが素直すぎる、なんかあるな…」「疑ってしまう」「こんなにアリさん信用していいの？？」「絶対怪しいって…」「頼むから味方でいてよ…」などの投稿が相次いでいた。
【写真】大変な目に遭うアリ（山中崇）だが・・ 果たして味方なのか!?
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
そんな中、一連の事件の首謀者として、警視庁公安部所属にしてテントのモニターだった新庄（竜星涼）の存在が浮上する。乃木は公安部の野崎（阿部寛）の協力を得て、テントの拠点があるバルカへ。そこからキプロスへ渡り、新庄をモニターにしたテントの幹部・アリと再会するのだった。
乃木の別人格“F”は、同行していた公安のエージェント・ドラム（富栄ドラム）と共に、瞬く間にアリを眠らせ拘束。目覚めたアリに、Fは不敵な笑みを見せながら、モンゴル語で“最悪の記憶、再びだ”と宣告。家族を人質にとったFはアリへの拷問を開始する…。
2023年放送の第5話でも家族を人質にとられFに拷問されていたアリ。彼が第2シーズンでもFから厳しい追及を受けると、ネット上には「2回目の拷問エグい」「2回も家族人質に拷問されてるの可哀想すぎる」といった反響が続出。
拷問の後、アリは新庄を追う乃木をサポート。情報提供を惜しまず、航空券の手配までする献身的な姿が描かれると「アリが素直すぎる、なんかあるな…」「疑ってしまう」「こんなにアリさん信用していいの？？」「絶対怪しいって…」「頼むから味方でいてよ…」などの投稿が相次いでいた。