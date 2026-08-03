渡部秀＆齋藤璃佑W主演『キスは捜査のあとで』浴衣姿でクランクアップ！ コメント到着
渡部秀と齋藤璃佑がダブル主演するドラマ『キスは捜査のあとで』（ABCテレビ／毎週日曜24時10分）がクランクアップ。渡部と齋藤をはじめ、工藤遥、金井勇太、ドロンズ石本、渋江譲二、小方蒼介ら個性豊かなキャスト陣が、それぞれの撮影を笑顔と拍手に包まれながら終えた。
【写真】浴衣姿でクランクアップを迎えた渡部秀と齋藤璃佑
本作は、発行部数15万部を突破した「すう」による同名の人気BLコミックを原作とする実写ドラマ。昭和生まれの人情派刑事・多古井（渡部）と、エリート後輩・塩野（齋藤）が、密室の取調室で起こした“大事件”から走り出すノンストップ・ラブコメディだ。
クランクアップ当日は、渡部と齋藤が浴衣姿で臨む、物語後半戦の重要なシーンが撮影された。警察署でのスーツ姿とはまた違う表情を見せる二人の姿や、終盤に至るまでのノンストップな展開は、本作後半における大きな見どころの一つだ。
ロケ現場の温泉地で、仲睦まじい空気の中でオールアップの瞬間を迎えた渡部と齋藤。最後のカットがかかると、現場は温かい拍手に包まれた。
花束を受け取り、監督から労いの言葉をかけられると、齋藤は「初主演でこの作品に携わらせていただき、僕にとってすごく大切な作品になったなと思っています。（秀くんに）胸を借りる思いでお芝居させていただいた」とコメント。
渡部も「璃佑くんが一緒に主演をやってくれたことですごい素敵な作品になったと思うし、感謝です。ありがとうございます」と、共に走り抜けた日々への感謝を伝えた。
また先日、工藤、金井、ドロンズ石本ら山ノ道署メンバーや、後半戦のキーパーソン渋江・小方も笑顔あふれるクランクアップを迎え、スタッフ・キャストのチームワークそのままの温かな締めくくりとなった。
なお、ドラマはまだまだ始まったばかり。8月2日に第2話が放送された。放送では、密室の取調室で起きた“キス”をきっかけに、多古井の心が大きく揺れ動き、物語はさらに急展開を迎えた。個性豊かな共演陣の活躍も見どころだ。
ドラマ『キスは捜査のあとで』は、ABCテレビ（関西ローカル）にて毎週日曜24時10分放送。
第1話を見た原作者・すうからのコメント、渡部、齋藤のクランクアップコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■第1話を見た原作者すうからのコメント
正直申し上げます。正直に申し上げて…第1話、最っっっ高、でございました。
これぞ見たかった世界。多古井、塩野のような男性がいないことは百も承知なので漫画にしているわけですが、「皆が好きになっちゃう可愛いアラフォー」「様子がおかしいトンデモイケメン」が実在していてひっくり返りました。
江川、長谷川、大将、みすずママたち…周りの方々の醸し出す空気感により彼らがほんとに生きてる！！…と感動してしまい…。
そして何より、SNSでの皆様の反応が自分と一緒で嬉しく、とくに原作を好きでいてくださっていた読者様の「ラスト取り調べシーンの再現度すごい！」のお声、喜んでくださって嬉しいと同時に「わかる！！そうだよね！？」と握手をしてまわりたい、そんな心境でございます。
第1話を日々の生活で疲れた体に効く、疲労回復効果抜群のコメディに仕上げてくださった制作のみなさまに感謝しかありません！
おかげさまでここ数日、肩こりが良くなって睡眠の質が上がっているような気がします！
しかしまだ第1話！ こんな序盤でノックアウトされてる場合ではありません。あちこちのインタビューで、「この夏1番のラブストーリーを見せる、原作を超える」と豪語した渡部くんが今後我々に何を見せる気なのか！？ 齋藤くん、その“可愛いのにワイルド”という秋田が生んだ奇跡のイケメンの魅力で世界中で沼落ちを続出させちゃうの！？ どきどきしながら楽しみたいと思います！！
早くも恋が動き出す（?!）第2話、楽しみにしております！
■渡部秀（多古井平助役）
皆さん、本当にお疲れ様でした。あっという間でしたね。本当に濃い1ヵ月でした。みんな大変なこともたくさんあっただろうし、なかなかスムーズにいかないことも多々あったと思いますが、そういうのをみんなの力で乗り越えて、しっかりと無事に怪我なくここまでこれたっていうことは、僕の中で一番嬉しかったなと思います。
何よりもやっぱり塩野役の璃佑くん。璃佑くんが一緒に主演をやってくれたことで、本当にこの作品がすごくしっかりした素敵な作品になったと思うし、感謝です。璃佑くんにはそのままでいてほしい。真っ直ぐなお芝居と真っ直ぐな探求心が僕にとってはすごく眩しくて、なおかつすごく勉強になった部分なんで、そのまま20代を突き進んでほしいなと。僕も日々勉強することばかりでした。
またこれから皆さんそれぞれのお仕事に戻るとは思いますが、僕もこれからもっともっと役者業に精進して、また皆さんとお仕事できるように頑張っていきますので、どこかの現場でお会いしましたら是非ともよろしくお願いします。シーズン2で会いましょう！ ありがとうございました！
■齋藤璃佑（塩野秀役）
あっという間で、つい3日前に始まったぐらいの記憶なんですが…気づけば1ヵ月間ほぼ毎日朝から晩まで秀くんとずっと一緒にいて、本当にたくさん話し合って、最高の1ヵ月の思い出ができたと思っています。僕が役者を始めて今5年目になりますが、初主演という形でこの作品に携わらせていただきまして、僕にとってすごく大切な作品になりましたし、役者という人生においてすごく素敵な思い出ができました。最高のひと夏を過ごせました。
放送も見て、秀くんのお芝居から学ぶことがすごく多くて。お芝居で「どうしようかな」となっても、胸を借りる思いでお芝居させていただけたので、今こうやって無事に撮影を終えることができたと思ってます。いろんなことで精神的にも秀くんに助けられたことがすごく多かったです。秀くんには本当に、本当に助けられました。塩野的に言うんだったら『大好きです』。
シーズン2があったらいいなと思えるぐらい毎日楽しく過ごさせていただきました。その時は、少しでも成長した姿を皆さんにお届けできたらなと思っています。本当にありがとうございました！
【写真】浴衣姿でクランクアップを迎えた渡部秀と齋藤璃佑
本作は、発行部数15万部を突破した「すう」による同名の人気BLコミックを原作とする実写ドラマ。昭和生まれの人情派刑事・多古井（渡部）と、エリート後輩・塩野（齋藤）が、密室の取調室で起こした“大事件”から走り出すノンストップ・ラブコメディだ。
ロケ現場の温泉地で、仲睦まじい空気の中でオールアップの瞬間を迎えた渡部と齋藤。最後のカットがかかると、現場は温かい拍手に包まれた。
花束を受け取り、監督から労いの言葉をかけられると、齋藤は「初主演でこの作品に携わらせていただき、僕にとってすごく大切な作品になったなと思っています。（秀くんに）胸を借りる思いでお芝居させていただいた」とコメント。
渡部も「璃佑くんが一緒に主演をやってくれたことですごい素敵な作品になったと思うし、感謝です。ありがとうございます」と、共に走り抜けた日々への感謝を伝えた。
また先日、工藤、金井、ドロンズ石本ら山ノ道署メンバーや、後半戦のキーパーソン渋江・小方も笑顔あふれるクランクアップを迎え、スタッフ・キャストのチームワークそのままの温かな締めくくりとなった。
なお、ドラマはまだまだ始まったばかり。8月2日に第2話が放送された。放送では、密室の取調室で起きた“キス”をきっかけに、多古井の心が大きく揺れ動き、物語はさらに急展開を迎えた。個性豊かな共演陣の活躍も見どころだ。
ドラマ『キスは捜査のあとで』は、ABCテレビ（関西ローカル）にて毎週日曜24時10分放送。
第1話を見た原作者・すうからのコメント、渡部、齋藤のクランクアップコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■第1話を見た原作者すうからのコメント
正直申し上げます。正直に申し上げて…第1話、最っっっ高、でございました。
これぞ見たかった世界。多古井、塩野のような男性がいないことは百も承知なので漫画にしているわけですが、「皆が好きになっちゃう可愛いアラフォー」「様子がおかしいトンデモイケメン」が実在していてひっくり返りました。
江川、長谷川、大将、みすずママたち…周りの方々の醸し出す空気感により彼らがほんとに生きてる！！…と感動してしまい…。
そして何より、SNSでの皆様の反応が自分と一緒で嬉しく、とくに原作を好きでいてくださっていた読者様の「ラスト取り調べシーンの再現度すごい！」のお声、喜んでくださって嬉しいと同時に「わかる！！そうだよね！？」と握手をしてまわりたい、そんな心境でございます。
第1話を日々の生活で疲れた体に効く、疲労回復効果抜群のコメディに仕上げてくださった制作のみなさまに感謝しかありません！
おかげさまでここ数日、肩こりが良くなって睡眠の質が上がっているような気がします！
しかしまだ第1話！ こんな序盤でノックアウトされてる場合ではありません。あちこちのインタビューで、「この夏1番のラブストーリーを見せる、原作を超える」と豪語した渡部くんが今後我々に何を見せる気なのか！？ 齋藤くん、その“可愛いのにワイルド”という秋田が生んだ奇跡のイケメンの魅力で世界中で沼落ちを続出させちゃうの！？ どきどきしながら楽しみたいと思います！！
早くも恋が動き出す（?!）第2話、楽しみにしております！
■渡部秀（多古井平助役）
皆さん、本当にお疲れ様でした。あっという間でしたね。本当に濃い1ヵ月でした。みんな大変なこともたくさんあっただろうし、なかなかスムーズにいかないことも多々あったと思いますが、そういうのをみんなの力で乗り越えて、しっかりと無事に怪我なくここまでこれたっていうことは、僕の中で一番嬉しかったなと思います。
何よりもやっぱり塩野役の璃佑くん。璃佑くんが一緒に主演をやってくれたことで、本当にこの作品がすごくしっかりした素敵な作品になったと思うし、感謝です。璃佑くんにはそのままでいてほしい。真っ直ぐなお芝居と真っ直ぐな探求心が僕にとってはすごく眩しくて、なおかつすごく勉強になった部分なんで、そのまま20代を突き進んでほしいなと。僕も日々勉強することばかりでした。
またこれから皆さんそれぞれのお仕事に戻るとは思いますが、僕もこれからもっともっと役者業に精進して、また皆さんとお仕事できるように頑張っていきますので、どこかの現場でお会いしましたら是非ともよろしくお願いします。シーズン2で会いましょう！ ありがとうございました！
■齋藤璃佑（塩野秀役）
あっという間で、つい3日前に始まったぐらいの記憶なんですが…気づけば1ヵ月間ほぼ毎日朝から晩まで秀くんとずっと一緒にいて、本当にたくさん話し合って、最高の1ヵ月の思い出ができたと思っています。僕が役者を始めて今5年目になりますが、初主演という形でこの作品に携わらせていただきまして、僕にとってすごく大切な作品になりましたし、役者という人生においてすごく素敵な思い出ができました。最高のひと夏を過ごせました。
放送も見て、秀くんのお芝居から学ぶことがすごく多くて。お芝居で「どうしようかな」となっても、胸を借りる思いでお芝居させていただけたので、今こうやって無事に撮影を終えることができたと思ってます。いろんなことで精神的にも秀くんに助けられたことがすごく多かったです。秀くんには本当に、本当に助けられました。塩野的に言うんだったら『大好きです』。
シーズン2があったらいいなと思えるぐらい毎日楽しく過ごさせていただきました。その時は、少しでも成長した姿を皆さんにお届けできたらなと思っています。本当にありがとうございました！