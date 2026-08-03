清水崇監督『八つ墓村』場面写真10点解禁 尾上松也演じる金田一耕助と怪しき村人たち
尾上松也が主人公・金田一耕助役を務める映画『八つ墓村』（9月18日公開）より、金田一と辰弥、そして怪しげな村の住人たちを捉えた場面写真10点が一挙解禁された。
【写真】名作が再び映像化 新たな『八つ墓村』場面写真（10点）
ミステリー界の巨匠・横溝正史の代表作であり、シリーズ累計発行部数5500万部を超えるベストセラー『八つ墓村』が、“日本三大名探偵”とも称される人気キャラクター・金田一耕助の初登場80周年という節目に、完全新作として映画化される。監督を務めるのは、Jホラーの旗手として世界的に知られる清水崇。
歴代さまざまな名優が演じてきた名探偵・金田一耕助を演じるのは、近年多くの話題作で主要な役どころを務めるほか、歌舞伎以外にも活躍の場を広げ、映像作品への出演も相次ぐ尾上松也。
その他の主要キャラクターとして、八つ墓村で亡き母のルーツをたどる中で連続殺人事件に巻き込まれる青年・辰弥役を奥智哉、ヒロインで美しき未亡人・森美也子役を堀田真由、八つ墓村随一の名家・田治見家の双子の老婆、小竹・小梅役を高島礼子、過去に八つ墓村で起きた忌まわしい事件の首謀者・田治見要蔵と、その長男・久弥の二役を滝藤賢一、金田一とともに事件の真相を追う岡山県警の磯川警部役を小籔千豊が演じる。
さらに、かつて村で起きた忌まわしい事件の鍵を握る人物として、渋川清彦、高嶋政伸ら豪華俳優陣が脇を固める。
このたび解禁されたのは、新たな『八つ墓村』の世界観を感じられる場面写真10点。金田一耕助は、トレンチコートにシャツ、中折れ帽という現代的な装いで登場する。辰弥や美也子と八つ墓村を巡る場面では、村にまつわる双子杉に抱きつくなど、コミカルな一面ものぞかせる。
そのほか、辰弥の異母兄・田治見久弥、辰弥の大叔母にあたる怪しげな双子の老婆・小竹と小梅、連続殺人事件の捜査を担当する磯川警部、そして日本刀と猟銃を抱えて疾走する、かつて忌まわしい事件を引き起こした人物・田治見要蔵など、八つ墓村と田治見家を巡る恐ろしい“秘密”に関わるメインキャラクターたちの姿も収められている。
映画『八つ墓村』は、9月18日より全国公開。
【写真】名作が再び映像化 新たな『八つ墓村』場面写真（10点）
ミステリー界の巨匠・横溝正史の代表作であり、シリーズ累計発行部数5500万部を超えるベストセラー『八つ墓村』が、“日本三大名探偵”とも称される人気キャラクター・金田一耕助の初登場80周年という節目に、完全新作として映画化される。監督を務めるのは、Jホラーの旗手として世界的に知られる清水崇。
その他の主要キャラクターとして、八つ墓村で亡き母のルーツをたどる中で連続殺人事件に巻き込まれる青年・辰弥役を奥智哉、ヒロインで美しき未亡人・森美也子役を堀田真由、八つ墓村随一の名家・田治見家の双子の老婆、小竹・小梅役を高島礼子、過去に八つ墓村で起きた忌まわしい事件の首謀者・田治見要蔵と、その長男・久弥の二役を滝藤賢一、金田一とともに事件の真相を追う岡山県警の磯川警部役を小籔千豊が演じる。
さらに、かつて村で起きた忌まわしい事件の鍵を握る人物として、渋川清彦、高嶋政伸ら豪華俳優陣が脇を固める。
このたび解禁されたのは、新たな『八つ墓村』の世界観を感じられる場面写真10点。金田一耕助は、トレンチコートにシャツ、中折れ帽という現代的な装いで登場する。辰弥や美也子と八つ墓村を巡る場面では、村にまつわる双子杉に抱きつくなど、コミカルな一面ものぞかせる。
そのほか、辰弥の異母兄・田治見久弥、辰弥の大叔母にあたる怪しげな双子の老婆・小竹と小梅、連続殺人事件の捜査を担当する磯川警部、そして日本刀と猟銃を抱えて疾走する、かつて忌まわしい事件を引き起こした人物・田治見要蔵など、八つ墓村と田治見家を巡る恐ろしい“秘密”に関わるメインキャラクターたちの姿も収められている。
映画『八つ墓村』は、9月18日より全国公開。