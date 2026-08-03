スイカがおいしくおしゃれになる切り方&デコ技！基本の三角カットから可愛いキューブカット、子供と作りたいデコスイカ

“野菜ソムリエ上級プロ”で“果物ソムリエ”の堀基子さんが、旬の野菜と果物のおいしさを引き出す技を紹介する本連載。今回は、さっぱり甘い夏の味覚「スイカ」。買ったはいいものの、切り方に悩んだことはありませんか？均等に甘い部分が入る基本の三角カットからおしゃれなキューブカットやデコスイカ&ケーキなど、楽しみ方を紹介します。



文・写真＝堀基子

夏を代表する果物といえば、やっぱりスイカ。4月頃から熊本県産などが店頭に並び始め、6月から7月には千葉県産など、7月から8月にかけては山形県産などが出荷のピークを迎えます。

全部に甘い部分が入る「三角カット」

スイカを食べるとき、いつもどんな風に切っていますか？カットの仕方によっては、真ん中の甘い部分が入らない、皮寄りの部分ばかりのピースができていませんか？

そこで、すべてのピースに均等に中央の甘い部分が入るように切る方法をご紹介しましょう。

まずはスイカを半分に切り、もう半分に切ってから、さらに薄く等分にくし切りにします。すると、スイカの中心点から放射状に切れた状態になりますね。

今度はこの薄いくし切りのスイカを寝かせ、スイカの中心点から、小玉なら4等分、大玉なら6等分か8等分に三角に切ります。このように切ると、必ず甘い真ん中が三角の頂点になるのです。

おしゃれなキューブカット

ちょっとおしゃれに盛り付けたいときはキューブ状にカットしてみましょう。

スイカを厚さ2センチの輪切りにし、まな板にのせ、皮を切り落として果肉だけにし、2センチ幅で縦横に切ります。余った部分は役得として私はツマミ食いしちゃいます。

マットな黒の器や漆器にのせて和菓子のように仕立ててもよし。

洋風にちょっとクラシカルなガラスの器で魅せてもよし。

夏のおもてなしにぴったりです。

子供と作りたいデコスイカ

また、スイカに好きなフルーツをあしらって、スイーツみたいに楽しむ「デコスイカ」もオススメです。

厚さ2センチの輪切りにしたスイカに、輪切りにして花型で抜いたキウイ、輪切りにしたオレンジ、ぶどうやミントを飾り、ピザを切るようにカットして、さあ召し上がれ！

夏休みのお子さん達と一緒に作れば、とても盛り上がると思います。

フルーツ100％！スイカケーキ

さらに豪華な「スイカケーキ」はいかがでしょうか。フルーツが好きな方、卵や乳製品にアレルギーがある方などへのバースデーケーキにもぜひどうぞ！

輪切りにしたスイカを土台に、お気に入りのフルーツで贅沢にデコレーションを！今回は、グリーンキウイ、いちご、ぶどうを使いましたが、最上段をパイナップルにするなど、お好きなフルーツで自由にお楽しみくださいね。

■材料（3段分）

小玉スイカ1個、グリーンキウイ2個、いちご8個、ぶどう15粒



■作り方

（1）スイカは厚さ1.5センチの輪切りを3枚カットし、2枚は皮を切り取ります。キウイは縦半分に切ってから薄切りに、いちごは1個だけ縦十文字に切り、残りは縦に薄切りに、ぶどうは縦半分に切ります。

（2）皮つきのスイカの上に、残り2枚のうち大きな方をのせ、一番上に小さい方をのせて、それぞれの段に自由にフルーツを飾ります。食べる際は6等分にカットを。大玉なら8等分や10等分に切りましょう。

叩かないで！縞くっきりが甘いサイン

ところで、スイカは果物？野菜？どちらでしょうか？農林水産省によると、スイカはウリ科スイカ属の、つる性の植物であるため、園芸分野では野菜に分類されるそうです。

しかし、食べ方も、スーパーなどの店頭でも、栄養学的にも、果物として扱われるため、「果実的野菜」と呼ばれます。ちなみに、いちごやメロンなども果実的野菜の仲間です。

自然に熟したものはヘタが枯れていて、地面に接していたお尻の部分が黄色やクリーム色になっているものが完熟のサインとのこと。縞模様がくっきりしていると、糖度が高いことが多いそうです。

「軽く叩いてみて音で判断する」という話も聞きますが、実はプロでもなかなか難しいといわれており、スイカを劣化させる原因にもなりかねないので、控えていただけたらと思います。

食べる3〜4時間前に冷やそう

丸ごとのスイカなら、直射日光が当たらず風通しがいい場所で2週間ほどは常温保存できますが、収穫後に追熟することはなく、だんだん美味しさは劣化しますので、早めに食べましょう。

保存の適温は10〜15℃、食べる際の適温は8〜10℃がもっとも美味といわれ、冷やし過ぎると甘みが落ちてくるため、冷蔵庫に入れっぱなしにせず、食べる前に3〜4時間ほど冷やすのがオススメです。

カットしてから保存する場合は、断面をラップで包んで冷蔵し、できるだけ早く食べきりましょう。

スイカの赤い色は、トマトで有名なリコピンや、にんじんでおなじみのβカロテンによるものです。抗酸化力にすぐれたリコピンの含有量はトマトよりも多く、100g当たりのβカロテン含有量は緑黄色野菜の条件である600μgを超える830μgととても豊富です。

また、むくみ解消の働きが期待されるアミノ酸の一種シトルリン、体内の余分な塩分の排出を促すカリウムも含まれています。

しかも、約90％が水分であるため、100g当たり41kcalと低カロリーで、ダイエット中でも安心して食べられることも嬉しいポイントです。スイカで水分や抗酸化パワーを補って、元気に夏を乗り越えましょう！

堀 基子（ほり・もとこ）

野菜ソムリエ上級プロ。1961年生まれ、東京都出身、沖縄県在住。ベジコラボokinawa代表。