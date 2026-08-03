『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』入プレ第2弾はキャラ総集結のボンボンドロップシール 8.8より配布開始
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の入場者プレゼント第2弾として、キャラクター総集結の「ボンボンドロップシール」（数量限定）の配布が決定した。8月8日より配布開始となる。
【写真】ハチワレのアクションシーンに、うさぎのラップ歌唱シーンも！ 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』場面カットを一挙に解禁！
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。初の映画化となる本作で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”だ。
本作の入場者特典第2弾は、大人気の「ボンボンドロップシール」に決定。ちいかわ・ハチワレ・うさぎをはじめ映画に登場するキャラクターたちに加え、“びんよよ”や“人魚のウロコ”など、映画の重要なキーワードもついている超豪華な特典となっている。
こちらは数量限定で、8月8日より全国の『映画ちいかわ』上映館で配布開始される。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は公開中。
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イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。初の映画化となる本作で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”だ。
本作の入場者特典第2弾は、大人気の「ボンボンドロップシール」に決定。ちいかわ・ハチワレ・うさぎをはじめ映画に登場するキャラクターたちに加え、“びんよよ”や“人魚のウロコ”など、映画の重要なキーワードもついている超豪華な特典となっている。
こちらは数量限定で、8月8日より全国の『映画ちいかわ』上映館で配布開始される。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は公開中。