伊藤沙莉「異常に家族が好き」忘れられない家族時間明かす【映画クレヨンしんちゃん】
【モデルプレス＝2026/07/31】女優の伊藤沙莉が31日、都内で行われた『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』初日舞台挨拶にお笑いコンビ・マユリカ（阪本、中谷）、声優の梶裕貴、下野紘、小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ、チョー、メガホンをとった渡辺正樹監督とともに出席。家族への愛を語った。
【写真】伊藤沙莉、“推し”と夢の初共演
「映画クレヨンしんちゃん」シリーズ33作目となる本作。野原家は、秋田県の夏の風物詩・大曲の花火大会を楽しむため、ひろしの故郷である秋田へ帰省する。同じ頃、ある事件をきっかけに妖怪たちが【妖怪の国】から飛び出し、秋田や春日部、そして日本中で大暴れ？【妖怪の国】に迷い込んでしまった野原家は、どこか懐かしくも奇々怪々な世界で、予測不能な大冒険を繰り広げる。
映画のストーリーになぞらえて「忘れられない家族の思い出」を聞かれると、伊藤は「私は異常に家族が好きなので」と前置きし、「特別などこに行ったあの時とかではなく、日常を生きていて『あの日常にもどりたい』と思うことがすごくある。普通の夜ご飯とか、休みの日にみんなでダラダラとテレビ見ている時間とか、戻りたいって日々思う。大事な時間なんだなって最近改めて感じている」と家族への思いを打ち明けた。
野原家と家族構成が一緒という中谷は「親父と小さい妹と公園に遊びに行ったとき、僕が川の飛び石が怖くて飛べなくて。親父が『なんや飛ばれへんのか』と言って自分が飛んだらめちゃくちゃ滑ってジーパンが破けた。濡れた親父が『帰るぞ』って言ったのが思い出」と回想。阪本は「僕の父親、おちゃめな人で。糖尿病なのに魚卵をすごい食べる。そういうおちゃめさは見習いたい」と語ると、相方から「あかんで。体に悪すぎる」とツッコまれていた。
キャスト陣による舞台挨拶前、しんのすけとしんのすけの祖父・銀の介による挨拶が行われた。しんのすけはMCを務めたテレビ朝日の佐藤ちひろアナウンサーの元に駆け寄ると「ちひろお姉さ〜ん。僕と一緒にきりたんぽ食べない？」とデートの誘い。銀の介も「ちひろ、僕と一緒にテレビ朝日の社食でお茶でも飲まない？」と孫と張り合った。2人からラブコールを受けた佐藤アナは終始苦笑いでタジタジとなっていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】伊藤沙莉、“推し”と夢の初共演
◆伊藤沙莉、家族愛語る
「映画クレヨンしんちゃん」シリーズ33作目となる本作。野原家は、秋田県の夏の風物詩・大曲の花火大会を楽しむため、ひろしの故郷である秋田へ帰省する。同じ頃、ある事件をきっかけに妖怪たちが【妖怪の国】から飛び出し、秋田や春日部、そして日本中で大暴れ？【妖怪の国】に迷い込んでしまった野原家は、どこか懐かしくも奇々怪々な世界で、予測不能な大冒険を繰り広げる。
野原家と家族構成が一緒という中谷は「親父と小さい妹と公園に遊びに行ったとき、僕が川の飛び石が怖くて飛べなくて。親父が『なんや飛ばれへんのか』と言って自分が飛んだらめちゃくちゃ滑ってジーパンが破けた。濡れた親父が『帰るぞ』って言ったのが思い出」と回想。阪本は「僕の父親、おちゃめな人で。糖尿病なのに魚卵をすごい食べる。そういうおちゃめさは見習いたい」と語ると、相方から「あかんで。体に悪すぎる」とツッコまれていた。
◆しんのすけ＆銀の介、佐藤ちひろアナにアプローチ
キャスト陣による舞台挨拶前、しんのすけとしんのすけの祖父・銀の介による挨拶が行われた。しんのすけはMCを務めたテレビ朝日の佐藤ちひろアナウンサーの元に駆け寄ると「ちひろお姉さ〜ん。僕と一緒にきりたんぽ食べない？」とデートの誘い。銀の介も「ちひろ、僕と一緒にテレビ朝日の社食でお茶でも飲まない？」と孫と張り合った。2人からラブコールを受けた佐藤アナは終始苦笑いでタジタジとなっていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】