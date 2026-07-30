¤ê¤¯¤ê¤å¤¦½é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¡¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡¢¥ê¥Ï¤ò¸ø³«
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤ÇÆüËÜÀª½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¤·¤¿»°±ºÍþÍè¤µ¤ó¤ÈÌÚ¸¶Î¶°ì¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤¬30Æü¡¢ÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡ÖTHE¡¡DESTINY¡×¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò°ìÉô¸ø³«¤·¤¿¡£»°±º¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¶¥µ»¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤äÇ÷ÎÏ¤òÂç¤¤Ê¥ê¥ó¥¯¤Ç»î¹çÆ±ÍÍ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥Ú¥¢¤È¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¤ß¤Î¥·¥ç¡¼¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÄÁ¤·¤¯¡¢¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤Ï½éÍ¥¾¡¤·¤¿2023Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç³ê¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÌÚ¸¶¤µ¤ó¤Ï¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤³¤Î±éÌÜ¤ò»È¤¦°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÈäÏª¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£