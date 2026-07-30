「関心を強めている」優勝９回のイングランド古豪、日本代表エースへの高額オファーは拒絶→26歳のサムライ戦士獲得が加速か！「魅力的な選択肢」
フランス２部スタッド・ドゥ・ランスの日本代表MF中村敬斗は、去就が注目されている。
以前から関心が取り沙汰されてきたのが、国内リーグで優勝９回を誇るイングランドの古豪エバートンだ。
海外メディア『Football Asian』は７月27日、「まだ正式なオファーは出していないが、デイビッド・モイーズ監督がプレミアリーグ新シーズンに向けて攻撃陣の強化を図るなか、日本のウインガー、ケイト・ナカムラへの関心を強めている」と報じた。
「ナカムラは、攻撃の左サイドから得点を生み出せる能力を持っているため、エバートンにとって魅力的な選択肢として浮上してきた」
エバートンと言えば、先日、フェイエノールトの所属する日本代表のエースストライカー、上田綺世を獲得するため、「2100万ユーロから2300万ユーロ（約39億円から43億円）の移籍金をオファーしたが、拒否された」とオランダメディアが報じていた。
今度は、28日に26歳になったウインガーへオファーを出すのか。今後の動きに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
以前から関心が取り沙汰されてきたのが、国内リーグで優勝９回を誇るイングランドの古豪エバートンだ。
海外メディア『Football Asian』は７月27日、「まだ正式なオファーは出していないが、デイビッド・モイーズ監督がプレミアリーグ新シーズンに向けて攻撃陣の強化を図るなか、日本のウインガー、ケイト・ナカムラへの関心を強めている」と報じた。
エバートンと言えば、先日、フェイエノールトの所属する日本代表のエースストライカー、上田綺世を獲得するため、「2100万ユーロから2300万ユーロ（約39億円から43億円）の移籍金をオファーしたが、拒否された」とオランダメディアが報じていた。
今度は、28日に26歳になったウインガーへオファーを出すのか。今後の動きに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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