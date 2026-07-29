タレント王林（28）が、29日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜 2時間SP」（後8・00）に出演し、入国審査にまつわるエピソードを語った。

「夏休みを勉強にささげた女VS遊び倒した女」のテーマトークに登場。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から「王林ちゃんはどう？英語」と問われると、満面の笑みで「あ、できないです！」と即答し、笑わせた。

英語圏にはよく行くようで、「LA（ロサンゼルス）に行くのが好きで。1人で行って、行っちゃえば何でもできる」と説明。しかし「入国審査だけ、ぶつかり合いの時間が…」と明かし、上田から「ぶつかり合うところじゃないよ？」とツッコミが入った。

英語が苦手なだけに、入国審査も手こずるという。「ポリスの部屋に入れられて、そこから5時間とか止められて。引っかかっちゃう人たちの部屋で。30人くらいいて、順番に呼ばれて。ケータイも取り上げられて。おしゃべりもしちゃだめ」。そんな中で、解放された意外すぎる方法を明かした。

「王林は、“とりあえず歌うから見ていて”って言って、全員に見せて。みんなフ〜！！ってなって、それでOKになって」

上田は「それでOK？俺が取り調べ側だったら、ヤバイ（やつだ）からって、もっと奥に連れて行くけどな」とツッコミを入れていた。