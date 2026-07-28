元東大病院医師が明かす「東大病院院長」のポスト争いと、外科系がトップに立ちやすい仕組みの罠

「6回目のデートでサイゼリヤ」医師が語る“相手の本質”を見抜くテスト

「嫉妬心に火をつける格好のネタ」現役医師が苦言。医師会″お座敷遊び″報道に透けるマスコミの恣意性