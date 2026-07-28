中国の電気自動車大手BYDは、海外メーカーとして初めて日本の軽自動車の規格に合わせた車を発売しました。

【映像】軽EV「ラッコ」の外観や内装

BYDが日本独自の規格に合わせ開発した軽自動車のEV「ラッコ」は、軽で売れ筋の背の高いワゴンタイプでスライドドアが採用されています。

さらに電動化や、通信によりソフトウェアを更新して性能を向上させる最新のSDV＝ソフトウェア・デファインド・ビークルも搭載したということです。航続距離は、最大320キロメートルとなり、軽のEVとしては最長です。

また、価格は214万5000円からで、国の補助金を利用すると、100万円台になるということです。

BYDオートジャパン・東福寺厚樹社長「（軽自動車は）多くのお客様が日頃の足、生活のツールとしてお使いになっているものであり、かつ、自宅で充電できるというEVの特徴が、軽自動車と非常に相性もいい」「できれば毎月1000台ぐらいのペースで販売できれば、ラッコを起点として、もっともっとブランド認知を進めていけば、いろいろとまたチャンスも広がるかなと」

BYDは日本を重要市場のひとつと捉えていて、新車販売のおよそ4割を占める軽自動車を投入し、販売台数の拡大を図りたい考えです。（ANNニュース）