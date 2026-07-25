史上初の5日連続酷暑日は「大気の流れがブロック」された結果だった。8月上旬はさらに強い暖気流入で40度超えも
気象予報士の松浦悠真が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」で、「【史上初】5日連続の酷暑日 8月上旬はさらに強い暖気流入 週明けにかけ激しい雷雨も｜高温＆不安定情報 #マニアック天気 #酷暑日 #雷雨」と題した動画を公開した。動画では、統計開始以来初となる5日連続の「酷暑日」の要因と、今後の気象状況の見通しについて詳しく解説している。
松浦はまず、直近の最高気温を振り返り、岐阜県美濃市で40.8度など、複数の地点で40度を超える酷暑日が観測されたことを紹介した。三重県桑名市では4日連続で酷暑日となり、同一地点での記録として1位タイになったと語る。
続いて、異常な高温の要因について言及した。通常、40度を超える気温は強いフェーン現象がないと到達しないが、今回はフェーン現象の効果がなくても40度を超えたと指摘する。松浦はこれについて「ベースの気温の底上げが顕著に出た」と分析し、気圧配置などの条件によって地上の気温が下がりにくく、熱が地面に蓄積されたことが一因であると解説している。
また、5日連続で酷暑日が続いた理由として、千島列島付近の寒冷渦によって「大気の流れがだいぶブロックされていた」ことを挙げた。これにより、強い高気圧の影響を長く受ける結果になったという。
今後の見通しとして、来週初めに一旦酷暑のピークは過ぎるものの、7月末から8月上旬にかけて「21度よりもさらに上の24度暖気」が流入する恐れがあると警告した。40度以上の目安となる強い暖気が広い範囲を覆うため、「危険な状況」が再びやってくる可能性を示唆している。さらに、気温の上昇に伴って大気の状態が非常に不安定になり、激しい雷雨や竜巻、ひょうなどの突発的な気象災害にも注意を促した。
今回の解説により、記録的な猛暑の背景には大気のブロック現象や気温の底上げなど、複雑な要因が絡んでいることが明らかになった。フェーン現象なしでも40度を超える未知の暑さと、それに伴う雷雨などの不安定な天候について理解を深めることは、今後の気象災害に備える上で欠かせない視点と言える。
松浦はまず、直近の最高気温を振り返り、岐阜県美濃市で40.8度など、複数の地点で40度を超える酷暑日が観測されたことを紹介した。三重県桑名市では4日連続で酷暑日となり、同一地点での記録として1位タイになったと語る。
続いて、異常な高温の要因について言及した。通常、40度を超える気温は強いフェーン現象がないと到達しないが、今回はフェーン現象の効果がなくても40度を超えたと指摘する。松浦はこれについて「ベースの気温の底上げが顕著に出た」と分析し、気圧配置などの条件によって地上の気温が下がりにくく、熱が地面に蓄積されたことが一因であると解説している。
また、5日連続で酷暑日が続いた理由として、千島列島付近の寒冷渦によって「大気の流れがだいぶブロックされていた」ことを挙げた。これにより、強い高気圧の影響を長く受ける結果になったという。
今後の見通しとして、来週初めに一旦酷暑のピークは過ぎるものの、7月末から8月上旬にかけて「21度よりもさらに上の24度暖気」が流入する恐れがあると警告した。40度以上の目安となる強い暖気が広い範囲を覆うため、「危険な状況」が再びやってくる可能性を示唆している。さらに、気温の上昇に伴って大気の状態が非常に不安定になり、激しい雷雨や竜巻、ひょうなどの突発的な気象災害にも注意を促した。
今回の解説により、記録的な猛暑の背景には大気のブロック現象や気温の底上げなど、複雑な要因が絡んでいることが明らかになった。フェーン現象なしでも40度を超える未知の暑さと、それに伴う雷雨などの不安定な天候について理解を深めることは、今後の気象災害に備える上で欠かせない視点と言える。
YouTubeの動画内容
関連記事
気象予報士が警告する週末の雷雨リスク。午前中から大気が不安定になる夏の天気のメカニズムとは
【台風速報】台風12号が発生！日本への影響と酷暑をもたらすメカニズムを解説
【気象予報士が解説】40度超えの暑さ再び？7月末からの1ヶ月予報と熱帯擾乱の動向
チャンネル情報
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。