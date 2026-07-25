夜の公園で飼い主さんとお散歩を楽しむ柴犬さん。休憩中に何気なく写真を撮ったら…まさかの『奇跡の一枚』が話題になっているのです。

思わず笑ってしまう、ユーモア溢れる光景は記事執筆時点で67万回を超えて表示されており、4.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『いけ！しばいぬ！はかいこうせんだ！』夜、ふと犬の写真を撮ったら→まさかの『奇跡の一枚』】

夜の公園で散歩をする犬→何気なく写真を撮ったら…

Xアカウント『@nonbirisatetu』に投稿されたのは、お散歩中の柴犬さんのお姿。

この日も飼い主さんと一緒に夜散歩を楽しんでいたという「さてつ」くん。

のんびりと休憩タイムを取っているところを何気なく写真を撮影したら…奇跡の一枚を激写することとなったのだそう。

キリッと姿勢よく座りながら、イケメンすぎる横顔を披露していたというさてつくん。ちょうどお口のところに街灯が重なって…。

某アニメのこうげきわざ『はかいこうせん』を打つ寸前のような光景が爆誕したのだといいます。

これには飼い主さんも思わず『いけ！しばいぬ！はかいこうせんだ！』とコメントをせずにはいられなかった模様。

あと数秒で『はかいこうせん』を発射できるかのような、強者感溢れる『奇跡の一枚』は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「いっけえぇえ！」「もちもの おやつ」「よけろ！しばいぬ！」「はかいこうせん を はなっても つぎのターンは ちゃんと うごきまわる」「ウィンディの元ネタと聞いて」「神々しい」「ゴーストタイプ出さなきゃ」「やられてみたい」「ジガルデに見えてきた」などユーモア溢れるコメントが殺到することとなりました。

お散歩が大好きな柴犬の男の子

2018年12月9日生まれのさてつくんは、お散歩が大好きで甘えん坊な男の子。飼い主さん曰く、毎日何かしらのハッピーイベントを起こしてくれるお茶目さんなのだといいます。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすさてつくんの日常は柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信されています。

写真・動画提供：Xアカウント「@nonbirisatetu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。