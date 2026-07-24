当直勤務中の警察署内で性的行為をしたなどとして、熊本県警は男女の警察官2人を減給の懲戒処分としました。



懲戒処分を受けたのは、県警本部に勤務する30代の男性巡査長と警察署勤務の20代の女性巡査長の2人です。



県警によりますと、今年に入り県警本部に｢警察官が不適切な異性交際をしている｣と匿名の情報提供がありました。県警が調べたところ、2人は去年11月と今年1月の夜間、警察署内の仮眠室と倉庫で当直勤務中に性的行為をしていたということです。2人は去年、県内の同じ警察署の刑事部門で勤務しており、男性巡査長は既婚者で、女性巡査長もそれを知っていたとしています。



