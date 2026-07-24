夫で俳優三山凌輝（27）の「ダブル不倫」騒動で、渦中の女優、趣里（35）は23日、主演でこの日スタートのテレビ朝日系ドラマ「大空港 〜GATE24〜」のPRで同局の情報3番組をはしごで生出演。初挑戦した税関職員役について、

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「観察眼で、ちょっとした違和感で声を掛けている。スーツケースの底を調べたり、シートで拭いて違法なものが出てこないか確認すると聞いて、そりゃそうだよな、逃げられないなと思いました」などと笑顔で語り、

「二転三転するストーリー性とチームの成長を見てほしい」とドラマの見どころを爽やかに伝えた。

三山がミュージカル舞台「愛の不時着」で共演中の元宝塚歌劇団花組トップ娘役で、夫と子供もいる花乃まりあ（33）と密会を繰り返していたとする文春オンライン報道の翌日。「ショックで出演を見合わせるのではないか」と関係者は心配したらしいが、三山のスキャンダルの影響を一切感じさせないプロ意識を見せたとスポーツ各紙に伝えられた。

「もともと趣里さんはメンタルが強く、仕事に対するプロ意識でも評価されてきました。2023年度後期放送のNHK朝ドラ『ブギウギ』でヒロインを勝ち取るまで、ヒロインオーディションに3度落ちても諦めず、年齢上限の32歳で射止めたのは有名な話。プロのバレリーナを目指し15歳で単身イギリス留学したときも、あまりに頑張りすぎて、右足首の剥離骨折とアキレス腱断裂という大ケガを負い、その夢を断念していますが、女優という新たな道を見いだして、自ら扉を開いていった。つらい経験をプラスに転じる生き方はファンや関係者には知られていますが、今回改めて、それを体現してみせたと評価されています」

とは、趣里を取材するスポーツ紙芸能デスク。

「三山さんとの結婚の際も、三山さんに女性YouTuberとの婚約破棄トラブルが報じられ、1億円相当の金品を貢がせたと批判が強かった。ご両親の水谷豊さん、伊藤蘭さんも心配して結婚に反対し、いったんは白紙に戻ったようですが、趣里さんは昨年8月に三山さんとの結婚を連名で発表、翌9月下旬に第1子誕生を報告しています。世間の風当たりも強く感じていたと思いますが、それでも最後までブレなかったのです。今回の三山さんの女性トラブルはまだ趣里さんとの結婚から1年未満で、裏切り感が特に強いとネットでも批判されています。趣里さんに対しては、批判どころか応援コメントが多数上がり、まさかの頑張れバブル到来なんて見方も業界にはありますね」（同）

■趣里主演ドラマ「大空港」スタートダッシュの可能性高まる

実際、X（旧ツイッター）では《堂々として不倫騒動を微塵も感じさせない、、、すごすぎる》《ニコニコしていてとても切ない》と趣里の姿をみて共感した視聴者からのコメントが多数上がり、《なんか応援したくなる》とエールを送っている。

一方、三山に対しては《水谷豊に最後通告されていたのに…》《バチが当たる》などと、辛辣な批判が目立っている。民放の制作関係者からはこんな感想も。

「このご祝儀というと語弊があるかもしれませんけど、趣里のドラマ視聴率が上がりそうな気配もあります。平均視聴率10％超えのヒットなんてことになれば、面白い」

趣里の逆境力がヒットの起爆剤になれば、それも話題になるのは間違いないだろう。



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「心中を察して余りある」とは、まさにこの状況だ。関連記事【もっと読む】三山凌輝「ダブル不倫報道」炸裂…またぞろ女性スキャンダルでチラつく「離婚」と水谷ファミリーの心中…では、趣里の実家の“空気”をおもんぱかっている。