中村俊輔コーチが直接指導する姿をJリーグが公開

7月24日と26日に行われる「Jリーグインターナショナルシリーズ2026 アカデミーマッチ」に向けたU-15 Jリーグ選抜の全体練習後、一人のレジェンドによる“特別授業”が開講された。

Jリーグ公式SNSが公開した中村俊輔コーチによるフリーキック指導の様子と、サビつかない“黄金の左足”にファンから熱視線が注がれている。

Jリーグ公式Xが「中村俊輔によるFK講座」と綴り公開した映像。全体練習後、中村コーチのもとへ直接フリーキック（FK）の指導を仰いだのは2人の若き才能だった。

最初に指導を受けたのは、中村コーチと同じく左利きの浅野海人（FC東京U-15深川）だ。自身と同じレフティーの偉大な先輩からの言葉に、真剣な眼差しを向ける。続いて指導を受けたのは右利きの安井康真（RB大宮アルディージャU15）。利き足の異なる2人に対し、中村コーチはボールへの入り方や軸足の踏み込み方など、的確かつ丁寧なアドバイスを送った。

さらに、言葉による指導だけでなく、浅野への指導の際には中村コーチ自らもボールをセットしてキックを実演。日本サッカー界が誇る稀代のプレースキッカーが放った一本は、現役時代を彷彿とさせる見事な軌道を描き、ゴール右隅にズバリ。次世代の才能たちもその“生きた教材”を食い入るように見つめていた。

この、中村コーチのサビつかない実演に対し、ファンからは「中村俊輔すげーーーーっ！ 伝家の宝刀なまってないw 切れ味えぐっ！」「浅野選手のボールに対する入射角が俊輔そのもの」「的確丁寧なアドバイス、素直に受け入れる選手、上手くなるに決まってる。」「中村俊輔コーチから直接FKの指導を受けられるとか、この子たちにとって一生モノの宝物すぎる…！」といった感嘆の声が上がっている。

U-15 Jリーグ選抜は24日、26日に、味の素フィールド西が丘リヴァプールFC U15と対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）