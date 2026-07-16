京都に行くなら必見！宿泊費高騰でも絶対損しない「コスパ最強ホテル」5選
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【コスパ最強ホテル】宿泊費が軒並み上がっている京都で、今でも安くて質の良いホテルを5つ紹介します」を公開した。動画では、宿泊費が高騰する京都において、充実した設備や無料サービスを備えながらも、驚きの低価格で滞在できるコストパフォーマンスに優れたホテル5軒を厳選して紹介している。
最初に紹介された「サクラテラス ザ・アトリエ」は、1泊4,000円台から利用できる。ロビーには10種類ほどの紅茶や、自分で豆を挽いて淹れる本格的なコーヒーの無料サービスが用意され、おしゃれな空間を満喫できる。また、3つ目に登場した「ファーストキャビン京都二条城」は、3,000円台で泊まれるカプセルホテル。お風呂上がりのヤクルトやアイスがもらえる嬉しい特典があるほか、「カプセルより広く、ビジホよりスマート」な快適空間が特徴だ。
さらに、動画の最後で注目を集めたのが「京都ユニバーサルホテル烏丸」である。こちらは1泊4,000円から5,000円台と安価でありながら、日替わり定食かビーフカレー定食から選べる夕食と、和洋豊富な朝食バイキングが無料で提供される。「これだけのサービスが付いているのにこの価格は激安」と、その圧倒的なコストパフォーマンスの良さを伝えている。
動画を通して、単に宿泊料金が安いだけでなく、大浴場の有無やこだわりの無料ドリンク、食事付きといった「プラスアルファの価値」が、ホテル選びの満足度を大きく左右することがわかる。京都旅行を計画する際は、こうした無料サービスや設備の充実度を基準に宿を探すことで、より豊かでお得な滞在が実現できるだろう。
最初に紹介された「サクラテラス ザ・アトリエ」は、1泊4,000円台から利用できる。ロビーには10種類ほどの紅茶や、自分で豆を挽いて淹れる本格的なコーヒーの無料サービスが用意され、おしゃれな空間を満喫できる。また、3つ目に登場した「ファーストキャビン京都二条城」は、3,000円台で泊まれるカプセルホテル。お風呂上がりのヤクルトやアイスがもらえる嬉しい特典があるほか、「カプセルより広く、ビジホよりスマート」な快適空間が特徴だ。
さらに、動画の最後で注目を集めたのが「京都ユニバーサルホテル烏丸」である。こちらは1泊4,000円から5,000円台と安価でありながら、日替わり定食かビーフカレー定食から選べる夕食と、和洋豊富な朝食バイキングが無料で提供される。「これだけのサービスが付いているのにこの価格は激安」と、その圧倒的なコストパフォーマンスの良さを伝えている。
動画を通して、単に宿泊料金が安いだけでなく、大浴場の有無やこだわりの無料ドリンク、食事付きといった「プラスアルファの価値」が、ホテル選びの満足度を大きく左右することがわかる。京都旅行を計画する際は、こうした無料サービスや設備の充実度を基準に宿を探すことで、より豊かでお得な滞在が実現できるだろう。
YouTubeの動画内容
関連記事
「開業50年以上でも清潔」伊丹空港すぐの1泊5000円台ホテルこそ宿泊の正解
朝食付きで約6千円！京都駅徒歩圏内で「めちゃくちゃ便利」な宿
「明石に泊まるならここ一択」1泊4,500円で朝食＆大浴場付きの超コスパホテルを徹底レビュー
チャンネル情報
hotelgurashich@gmail.com
youtube.com/@ホテル暮らしch YouTube