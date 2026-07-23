À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¡ßÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¥³¥ó¥ÚÉôÌçÁª½Ð¡¡½Ð¸ý²Æ´õ¡õ¼¬ÅÄºÌ¼î¤â¸½ÃÏ»²²Ã¤Ø
¡¡¸¶ºî¡¦Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡¢´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡¦À§»ÞÍµÏÂ¤Ë¤è¤ë±Ç²è¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¡Ê9·î11Æü¸ø³«¡Ë¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö9·î2Æü¡Á12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè83²ó¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ºÇ¹â¾Þ¡¦¶â»â»Ò¾Þ¤ò¶¥¤¦ÉôÌç¤Ø¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡ÙËÜÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÆ±Ì¾Ì¡²è¡£¡Ø¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2022¡Ù¥ª¥È¥³ÊÔÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢¡ÖÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×ºÇÍ¥½¨¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Æ£ËÜºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¤Ç¡ÖÂè71²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤ÎºÇ¹â¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Ñ¥ë¥à¡¦¥É¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À§»Þ´ÆÆÄ¡£¶öÁ³Î©¤Á´ó¤Ã¤¿½ñÅ¹¤Ç¸¶ºî¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ÎÊª¸ì¤ÈÁÏºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬±Ç²è²½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥«¥ó¥Ì¤ÈÊÂ¤ÖÀ¤³¦»°Âç±Ç²èº×¤Î°ì¤Ä¡£À§»Þ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¸¸¤Î¸÷¡Ù¡Ê1995Ç¯¡Ë¡¢¡Ø»°ÅÙÌÜ¤Î»¦¿Í¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¿¿¼Â¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¯4ÅÙÌÜ¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌçÁª½Ð¤Ç¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥Í¥Á¥¢»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½ÐÉÊ·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢À§»Þ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö31Ç¯Á°¡¢ËÍ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¾å±Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÆ¤Ó¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÆÃÊÌ¤Ê´¶³´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ´üÃæ¤Ë¤Ï¡¢À§»Þ´ÆÆÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë½Ð¸ý²Æ´õ¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¤â¸½ÃÏÆþ¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¡£2¿Í¤ÏÆ±±Ç²èº×½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ËÌÊÆÇÛµë²ñ¼ÒGKIDS¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¸ø³«¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÀµ¼°½ÐÉÊ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¤³¦Å¸³«¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½ÐÉÊ·èÄê¤òµÇ°¤·¡¢¸¶ºîÌ¡²è¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò7·î24Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡§À§»ÞÍµÏÂ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡ÖÉÔÍ×ÉÔµÞ¡×¤Ë¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¿¦¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿ÂÐ¾Ý¤Ø¤Î°¦¤ä»þ´Ö¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤·¤Ð¤·¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢Çº¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¼«Ê¬¤Î¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤½¤ÎÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¡£¤Þ¤µ¤ËËÍ¼«¿È¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´Ý¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤òÍ¥¤·¤¯Êú¤¤¤ÆÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¡¢¤â¤¦°ìÅÙÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤µ¤ó¤Î¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤ÇÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡Öºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£µ¢¤êÆ»¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æ¤³¤Î´¶¼Õ¤ò·Á¤Ë¤·¤è¤¦¤È³Ð¸ç¤·¤¿¡£
¡¡31Ç¯Á°¡¢ËÍ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¾å±Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÆ¤Ó¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÆÃÊÌ¤Ê´¶³´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Æ£ÌîÌò¡§½Ð¸ý²Æ´õ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ë¡¢À§»Þ´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¤Î»×¤¤¤â´Þ¤á¤ÆÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ä¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£µþËÜÌò¡§¼¬ÅÄºÌ¼î¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤¤¤Ä¤«À§»Þ´ÆÆÄ¤È³¤³°¤Î±Ç²èº×¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡¢¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤¬¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ø¤Î½ÐÉÊ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤«¤é¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤ÎÊý¤Î´¶ÁÛ¤¬Ê¹¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾®½ÐÂç¼ù¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÀèÆü¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¥ã¥¹¥È¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò½é¤á¤Æ´Ñ¤ë¡¢½é¹æ»î¼Ì¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¼Ì¸å¤Ë¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤µ¤ó¤¬À§»Þ´ÆÆÄ¤Ë¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë»£±ÆÊýË¡¤ä±é½Ð¤Ë´Ø¤·¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¡¢À§»Þ´ÆÆÄ¤¬¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Æ£ÌîÌò¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼·À¥¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤ë¼«Ê¬¤ò¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¤âËþÂ¤²¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢½©ÅÄ¸©¤Ë¤«¤Û»Ô¤Î»Íµ¨¤ò¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¾åÌî¤µ¤ó¤È¤ª¸ß¤¤¤ò»¾¤¨¤Æ¥Ï¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç½ÅÍ×¤ÊÆ»¤ò¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¤Ë¤«¤Û»Ô´Ñ¸÷²Ý¤ÎÊý¤¬¤â¤¦¹æµã¤·¤¹¤®¤Æ¤Ê¤Ë¤âÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æºî¤Ã¤¿¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë½é¤á¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¡¢À¤³¦½é¾å±Ç¤ò¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹¬±¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9·î2Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤«¤é´Ö¤ò¤ª¤«¤º¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï£¹·î11Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëº£ºî¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â·à¾ì¤Ç´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡³¤³°¡¢ÆüËÜ¤òÌä¤ï¤º¡¢´Õ¾Þ¸å¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä´¶ÁÛ¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡ÙËÜÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÆ±Ì¾Ì¡²è¡£¡Ø¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2022¡Ù¥ª¥È¥³ÊÔÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢¡ÖÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×ºÇÍ¥½¨¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Æ£ËÜºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥«¥ó¥Ì¤ÈÊÂ¤ÖÀ¤³¦»°Âç±Ç²èº×¤Î°ì¤Ä¡£À§»Þ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¸¸¤Î¸÷¡Ù¡Ê1995Ç¯¡Ë¡¢¡Ø»°ÅÙÌÜ¤Î»¦¿Í¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¿¿¼Â¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¯4ÅÙÌÜ¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌçÁª½Ð¤Ç¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥Í¥Á¥¢»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½ÐÉÊ·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢À§»Þ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö31Ç¯Á°¡¢ËÍ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¾å±Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÆ¤Ó¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÆÃÊÌ¤Ê´¶³´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ´üÃæ¤Ë¤Ï¡¢À§»Þ´ÆÆÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë½Ð¸ý²Æ´õ¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¤â¸½ÃÏÆþ¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¡£2¿Í¤ÏÆ±±Ç²èº×½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ËÌÊÆÇÛµë²ñ¼ÒGKIDS¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¸ø³«¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÀµ¼°½ÐÉÊ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¤³¦Å¸³«¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½ÐÉÊ·èÄê¤òµÇ°¤·¡¢¸¶ºîÌ¡²è¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò7·î24Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡§À§»ÞÍµÏÂ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡ÖÉÔÍ×ÉÔµÞ¡×¤Ë¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¿¦¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿ÂÐ¾Ý¤Ø¤Î°¦¤ä»þ´Ö¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤·¤Ð¤·¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢Çº¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¼«Ê¬¤Î¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤½¤ÎÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¡£¤Þ¤µ¤ËËÍ¼«¿È¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´Ý¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤òÍ¥¤·¤¯Êú¤¤¤ÆÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¡¢¤â¤¦°ìÅÙÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤µ¤ó¤Î¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤ÇÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡Öºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£µ¢¤êÆ»¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æ¤³¤Î´¶¼Õ¤ò·Á¤Ë¤·¤è¤¦¤È³Ð¸ç¤·¤¿¡£
¡¡31Ç¯Á°¡¢ËÍ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¾å±Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÆ¤Ó¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÆÃÊÌ¤Ê´¶³´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Æ£ÌîÌò¡§½Ð¸ý²Æ´õ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ë¡¢À§»Þ´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¤Î»×¤¤¤â´Þ¤á¤ÆÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ä¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£µþËÜÌò¡§¼¬ÅÄºÌ¼î¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤¤¤Ä¤«À§»Þ´ÆÆÄ¤È³¤³°¤Î±Ç²èº×¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡¢¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤¬¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ø¤Î½ÐÉÊ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤«¤é¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤ÎÊý¤Î´¶ÁÛ¤¬Ê¹¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾®½ÐÂç¼ù¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÀèÆü¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¥ã¥¹¥È¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò½é¤á¤Æ´Ñ¤ë¡¢½é¹æ»î¼Ì¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¼Ì¸å¤Ë¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤µ¤ó¤¬À§»Þ´ÆÆÄ¤Ë¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë»£±ÆÊýË¡¤ä±é½Ð¤Ë´Ø¤·¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¡¢À§»Þ´ÆÆÄ¤¬¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Æ£ÌîÌò¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼·À¥¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤ë¼«Ê¬¤ò¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¤âËþÂ¤²¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢½©ÅÄ¸©¤Ë¤«¤Û»Ô¤Î»Íµ¨¤ò¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¾åÌî¤µ¤ó¤È¤ª¸ß¤¤¤ò»¾¤¨¤Æ¥Ï¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç½ÅÍ×¤ÊÆ»¤ò¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¤Ë¤«¤Û»Ô´Ñ¸÷²Ý¤ÎÊý¤¬¤â¤¦¹æµã¤·¤¹¤®¤Æ¤Ê¤Ë¤âÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æºî¤Ã¤¿¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë½é¤á¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¡¢À¤³¦½é¾å±Ç¤ò¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹¬±¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9·î2Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤«¤é´Ö¤ò¤ª¤«¤º¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï£¹·î11Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëº£ºî¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â·à¾ì¤Ç´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡³¤³°¡¢ÆüËÜ¤òÌä¤ï¤º¡¢´Õ¾Þ¸å¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä´¶ÁÛ¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£