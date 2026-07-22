無料朝食の品数が凄い！大浴場付きで5,000円台のABホテル湖南は出張や旅行の最適解

朝食は常時30種類以上！出張時の宿泊先は「ルートインホテル」で選ぶのが大正解

【宿泊記】上部がコンテナのトレーラーホテルに潜入！「とても過ごしやすくて良いホテル」の全貌を公開