朝食付きで5000円台！神戸・元町の「コスパ最強」ホテルは立地も抜群で選ばない理由がない
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【朝食付き】神戸で宿泊した好立地かつコスパ最強のホテルに宿泊してきました」を公開した。動画では、神戸市中央区にある「ワシントンR&Bホテル神戸元町」に宿泊し、アクセスの良さや充実した朝食など、そのコストパフォーマンスの高さを伝えている。
同ホテルは元町駅東口から徒歩3分、地下鉄の旧居留地・大丸前駅からは2番出口を降りてすぐの場所に位置する。投稿者は「雨の日でも駅直結だと濡れずにホテルまで行けるのが良い」と好立地を高く評価。今回は朝食付きの禁煙シングルルームを予約したが、キャッシュバックなどの割引を適用して1泊5,778円という破格の料金で宿泊している。素泊まりでも5,376円だったため、朝食付きを選んだ方がお得だと説明した。
客室は10平米とコンパクトな造りだが、枕元のコンセントや清潔感のあるユニットバスなど、快適な滞在に必要な設備が過不足なく揃えられている。アメニティは1階から必要な分だけを持っていくスタイルを採用。さらに、15時から24時までの間はウェルカムドリンクとして挽きたてコーヒーが提供される嬉しいサービスも紹介された。また、夕食としてホテル近くの「かつ丼 吉兵衛 元町店」を訪れ、温泉卵が2個乗った柔らかなソースカツ丼を堪能するなど、周辺環境の利便性もアピールしている。
翌朝は、地下1階の会場で提供される朝食バイキングをレポート。ホテル内で焼き上げられた4種類のパンや、オリジナルのオーガニックグラノーラ、豊富なドリンク類が並ぶ。投稿者はカレーを中心に盛り付け、「カレーと牛乳とヨーグルトが朝食として抜群の組み合わせでした」と満足げに語った。好立地かつ手頃な価格で快適なサービスを受けられる同ホテルは、神戸を訪れる際の有力な選択肢になりそうだ。
同ホテルは元町駅東口から徒歩3分、地下鉄の旧居留地・大丸前駅からは2番出口を降りてすぐの場所に位置する。投稿者は「雨の日でも駅直結だと濡れずにホテルまで行けるのが良い」と好立地を高く評価。今回は朝食付きの禁煙シングルルームを予約したが、キャッシュバックなどの割引を適用して1泊5,778円という破格の料金で宿泊している。素泊まりでも5,376円だったため、朝食付きを選んだ方がお得だと説明した。
客室は10平米とコンパクトな造りだが、枕元のコンセントや清潔感のあるユニットバスなど、快適な滞在に必要な設備が過不足なく揃えられている。アメニティは1階から必要な分だけを持っていくスタイルを採用。さらに、15時から24時までの間はウェルカムドリンクとして挽きたてコーヒーが提供される嬉しいサービスも紹介された。また、夕食としてホテル近くの「かつ丼 吉兵衛 元町店」を訪れ、温泉卵が2個乗った柔らかなソースカツ丼を堪能するなど、周辺環境の利便性もアピールしている。
翌朝は、地下1階の会場で提供される朝食バイキングをレポート。ホテル内で焼き上げられた4種類のパンや、オリジナルのオーガニックグラノーラ、豊富なドリンク類が並ぶ。投稿者はカレーを中心に盛り付け、「カレーと牛乳とヨーグルトが朝食として抜群の組み合わせでした」と満足げに語った。好立地かつ手頃な価格で快適なサービスを受けられる同ホテルは、神戸を訪れる際の有力な選択肢になりそうだ。
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