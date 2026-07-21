20歳の女子大生ゆーうぃるがブルー島へ新たに上陸した途端、やる気のない挨拶を披露し、スタジオメンバーから「モテにいってない」とツッコミを入れられるシーンがあった。

【映像】「水着がギリギリ」ダイナマイトボディの女子大生のビキニ姿

『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなけない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていくABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー番組。番組MCはニューヨークの屋敷裕政、峯岸みなみ、“ゆきぽよ”こと木村有希、鈴木福。

ピンクのチェック柄の小さなビキニを身を包み、ボートのデッキから大きく手を振るゆーうぃるの姿が映し出されると、ゆきぽよは「ゆーうぃる、水着がいつもギリギリ！セクシー」とそのスタイルに思わずコメント。

ブルー島に到着すると、男子メンバーは大興奮で出迎えるも、ゆーうぃるは、夢中になってるイケメンインストラクターのペレと離れ離れになったことからややローテンション気味。挨拶も「ゆーういるです、20歳です」とやる気のない様子で、スタジオで見守っていたゆきぽよは「やる気出して！」とツッコミ、峯岸も「モテにいってない」とコメントし、スタジオは爆笑に包まれた。