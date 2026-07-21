意外と知らないSBI証券「仲介口座」の仕組み。最大18,000pt還元キャンペーンに潜む条件と確認方法
ポイ活YouTuberが、YouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」で「三井住友仲介口座」と題した動画を公開した。SBI証券で最大18,000ポイントがもらえるキャンペーンの条件となっている「仲介口座」の仕組みと、変更する際の留意点について詳しく解説している。
動画は、三井住友の「Olive」契約者向けに実施されている、最大18,000ポイントが還元される積立定期預金デビューキャンペーンの振り返りからスタート。このキャンペーンで満額の還元を受けるためには、SBI証券でのクレカ積立を「三井住友カード」「三井住友銀行」「Oliveコンサルティング」のいずれかの仲介口座で行う必要があるという。現在の登録状況は、SBI証券の「お客さま情報 設定・変更」画面から確認できると補足した。
続いておにまる氏は、そもそも仲介口座とは何かについて「スマホを買うときにApple Storeやドコモ、家電量販店で買うのと同じイメージ」と例えて解説。同じSBI証券を利用していても、経由する窓口によって独自のキャンペーンや獲得できるポイントが異なると説明した。別の仲介口座へ変更するには、現在の口座を一度解除してから新たに申し込む必要があるという。
一方で、対象となる3つの仲介口座に変更する際の留意点にも言及。変更後はクレカ積立が三井住友カードに限定されることや、貯まるポイントが「Vポイント」に固定されてしまうというデメリットを指摘した。さらに、各仲介口座の独自特典についても比較し、最近登場した「Oliveコンサルティング」の特典であるプラチナカードの年会費無料化は、預金と証券残高の合計が5,000万円以上必要など、厳しい条件があることを明かしている。
仲介口座の変更は、キャンペーンの恩恵を受けられる一方で、利用できるポイントやカードが制限される側面もある。自身の投資スタイルや保有資産と照らし合わせ、慎重に見極めることが重要だと言えそうだ。
動画は、三井住友の「Olive」契約者向けに実施されている、最大18,000ポイントが還元される積立定期預金デビューキャンペーンの振り返りからスタート。このキャンペーンで満額の還元を受けるためには、SBI証券でのクレカ積立を「三井住友カード」「三井住友銀行」「Oliveコンサルティング」のいずれかの仲介口座で行う必要があるという。現在の登録状況は、SBI証券の「お客さま情報 設定・変更」画面から確認できると補足した。
続いておにまる氏は、そもそも仲介口座とは何かについて「スマホを買うときにApple Storeやドコモ、家電量販店で買うのと同じイメージ」と例えて解説。同じSBI証券を利用していても、経由する窓口によって独自のキャンペーンや獲得できるポイントが異なると説明した。別の仲介口座へ変更するには、現在の口座を一度解除してから新たに申し込む必要があるという。
一方で、対象となる3つの仲介口座に変更する際の留意点にも言及。変更後はクレカ積立が三井住友カードに限定されることや、貯まるポイントが「Vポイント」に固定されてしまうというデメリットを指摘した。さらに、各仲介口座の独自特典についても比較し、最近登場した「Oliveコンサルティング」の特典であるプラチナカードの年会費無料化は、預金と証券残高の合計が5,000万円以上必要など、厳しい条件があることを明かしている。
仲介口座の変更は、キャンペーンの恩恵を受けられる一方で、利用できるポイントやカードが制限される側面もある。自身の投資スタイルや保有資産と照らし合わせ、慎重に見極めることが重要だと言えそうだ。
YouTubeの動画内容
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