「おすすめ料理はカルパッチョ」クロダイが書いた“プロフィール帳”？ 農水省の投稿に「覚悟が決まってる」
農林水産省の公式X（@MAFF_JAPAN）が、「クロダイがプロフィール帳を書いてくれました」と投稿。プロフィール帳風に生態やおすすめ料理などを紹介した画像が、「自分でおすすめ料理を書くなんて覚悟が決まってる」「性別が変わるなんて知らなかった」と話題になっている。
【画像】好きな食べ物やおすすめ料理まで…クロダイのプロフィール帳を見る
画像では、クロダイの「好きな食べ物」は「なんでも好き！」、「おすすめ料理」はカルパッチョやムニエル、味噌汁（出汁）などを紹介。性別については、「私は生まれたときはオスで、数年するとメスになるよ！」と説明している。また、「人気の魚なんだ♪」「見かけたらぜひ食べてみてね」といったメッセージも添えられている。
ユーザーからは「おすすめ料理？！」「自分で自分のおすすめ料理を書くの相当に覚悟が決まっている」「食べられる前提でクロダイさんが書いているのが健気で泣ける」「どう食べられるかをアピールしてくるプロフ…」「性別変わるのすごーい！」「性別が途中で変わるんですか!?」などの声が寄せられている。
【画像】好きな食べ物やおすすめ料理まで…クロダイのプロフィール帳を見る
画像では、クロダイの「好きな食べ物」は「なんでも好き！」、「おすすめ料理」はカルパッチョやムニエル、味噌汁（出汁）などを紹介。性別については、「私は生まれたときはオスで、数年するとメスになるよ！」と説明している。また、「人気の魚なんだ♪」「見かけたらぜひ食べてみてね」といったメッセージも添えられている。
ユーザーからは「おすすめ料理？！」「自分で自分のおすすめ料理を書くの相当に覚悟が決まっている」「食べられる前提でクロダイさんが書いているのが健気で泣ける」「どう食べられるかをアピールしてくるプロフ…」「性別変わるのすごーい！」「性別が途中で変わるんですか!?」などの声が寄せられている。