昨年5月の第2子出産から約1年。着実に芸能界の第一線への復帰を果たしつつある女優・石原さとみ（39）のかたわらには、常に「最強のパートナー」の存在があったようだ。

【写真を見る】ベビーカーを押す石原さとみとイケメン夫のツーショット。他、アイスクリームを堪能する石原さとみの姿なども

2020年10月に"一般企業"に勤める男性と結婚し、2022年4月に第1子、2025年5月に第2子を出産した石原。産後約5か月の産休を経て、NHKの情報番組『あしたが変わるトリセツショー』のMCとして見事に仕事復帰を果たした。

7月14日配信の『女性自身』（WEB版）では今年10月期の連ドラ主演も報じられるなど、まさに充実の時を迎えている。そんな彼女の止まらない快進撃の裏側で、いまビジネス界で熱視線を浴びる夫・A氏もまた、"規格外"と呼ぶべき圧倒的な活躍を見せているという──。

世界的金融機関のレポートに登場

今年6月、A氏が勤める世界的金融機関が公開した投資環境に関するマクロレポートが、金融業界で大きな注目を集めている。同社のプレジデントとともに、A氏が登場していたのだ。

A氏は同社のアセット・マネジメント部門でマネージング・ディレクターを務め、日本のプライベート・エクイティ（未公開株式）投資などを統括する責任者という立場にある。金融機関関係者がレポートの内容をこう明かす。

「A氏は同レポートに顔出しで登場し、日本のコーポレートガバナンス改革が進むことで、企業の事業再編やM&Aが後押しされていると指摘しました。また、深刻な人手不足を背景に、日本企業がAIやロボティクスなどの省力化投資を強力に進めているとも説明しています。こうした構造変化によって、現在の日本の投資市場には『大きな価値創造の余地が生まれている』と、専門的な知見から鋭く解説していました」

同社のトップとともにレポートへ顔出しで登場するなど、社内外からの厚い信頼がうかがえるA氏。その華麗な経歴について、前出の金融機関関係者が明かす。

「石原さんは夫を"一般の方"と発表していましたが、実はファッション誌にも載るほどのイケメンで超エリートです。東京大学を卒業後、2011年に現在の世界的金融機関に入社しました。2023年には、社員全体の1％ほどしか就くことのできない幹部職に昇進し、現在は複数の企業で社外取締役も兼任しています」

もちろん、ビジネスマンとしての実績も規格外だという。

「昨年には、大手印刷・広告企業の1200億円規模にのぼる大型MBO案件で実務責任者を務めました。1000億円を超える巨大案件を任されるのは、金融マンの中でもほんの一握りです。これほどの重責を担い、圧倒的な実績を誇る彼ですから、年収は1億円を優に超えるとみられる」

最強のパワーカップルを支える夫婦の"秘策"

主演女優賞にも輝いたトップ女優の妻と、世界的な金融機関で辣腕を振るうエリート夫。日々多忙を極める2人だが、プライベートでの協力体制は盤石だ。本誌も過去に、A氏がベビーカーを押して歩く姿や、夫婦で写真撮影を楽しむ様子を目撃しており、二人三脚で子育てに向き合っている様子がうかがえた。

多忙な日々を送る2人には、頭をスッキリさせて時間を効率的に使うための"共通の秘策"があるという。芸能プロ関係者が明かす。

「実は『瞑想』を取り入れているそうなんです。あれこれと考えすぎてしまうタイプの石原さんに対し、旦那さんが勧めたのがきっかけだといいます。これが石原さんには効果てきめんで、気持ちの切り替えが早くなったそうです。今では寝る前や起床後など、時間を見つけては夫婦一緒に実践していると聞いています」

夫婦の快進撃はまだまだ続きそうだ──。