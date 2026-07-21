高山一実＆ふくらP、離婚後初共演「たまたま元夫婦」 『Qさま』で顔合わせる
元乃木坂46のタレント・高山一実（32）と、元夫でQuizKnockのふくらP（32）
【動画】『Qさま』「ふくらP参戦」「高山一実全力応援」予告
が、20日放送のテレビ朝日系『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』3時間スペシャル（後7：00）で共演を果たした。
番組では、ふくらPの紹介の際に「元夫婦？」と向けられると、高山が「そうなんです、たまたま元夫婦なんです」と笑いを交えてコメント。ふくらPは「プレッシャーSTUDY大好きで、直談判して…」と念願の出演だったことを明かすと、さまぁ〜ずの三村マサカズが、今回の出演にあたっては、高山もスタッフに出演を懇願していたと打ち明けていた。
今回は「復活プレッシャーSTUDY東西対抗戦！勉強関ケ原 夏の陣SP！」。東日本出身・西日本出身のインテリ芸能人が激突する団体戦となり、「QuizKnockの鶴崎修功＆ふくらPも参戦！MC高山一実も全力応援！」と予告されている。
高山とふくらPは、2024年7月に結婚発表。しかし、25年12月27日に離婚を報告した。今回、離婚後初共演となった。
■東軍
星野真里
ガク（真空ジェシカ）
池田鉄洋
弘中綾香（テレビ朝日アナウンサー）
片岡信和
名取裕子
伊集院光
三浦奈保子
石原良純
カズレーザー（メイプル超合金）※リーダー
■西軍
篠塚大輝（timelesz）
勝又春（櫻坂46）
曽野舜太（M!LK）
井桁弘恵
新山（さや香）
ふくらP（QuizKnock）
鶴崎修功（QuizKnock）
村井美樹
宮崎美子
宇治原史規（ロザン）※リーダー
【動画】『Qさま』「ふくらP参戦」「高山一実全力応援」予告
が、20日放送のテレビ朝日系『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』3時間スペシャル（後7：00）で共演を果たした。
番組では、ふくらPの紹介の際に「元夫婦？」と向けられると、高山が「そうなんです、たまたま元夫婦なんです」と笑いを交えてコメント。ふくらPは「プレッシャーSTUDY大好きで、直談判して…」と念願の出演だったことを明かすと、さまぁ〜ずの三村マサカズが、今回の出演にあたっては、高山もスタッフに出演を懇願していたと打ち明けていた。
高山とふくらPは、2024年7月に結婚発表。しかし、25年12月27日に離婚を報告した。今回、離婚後初共演となった。
■東軍
星野真里
ガク（真空ジェシカ）
池田鉄洋
弘中綾香（テレビ朝日アナウンサー）
片岡信和
名取裕子
伊集院光
三浦奈保子
石原良純
カズレーザー（メイプル超合金）※リーダー
■西軍
篠塚大輝（timelesz）
勝又春（櫻坂46）
曽野舜太（M!LK）
井桁弘恵
新山（さや香）
ふくらP（QuizKnock）
鶴崎修功（QuizKnock）
村井美樹
宮崎美子
宇治原史規（ロザン）※リーダー