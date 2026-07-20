二度目のワールドカップ制覇を成し遂げたスペイン代表。(C)Getty Images

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［北中米W杯・決勝］スペイン １−０ アルゼンチン／７月19日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム

　現地７月19日にニューヨークで行われた北中米ワールドカップの決勝で、スペイン代表が連覇が懸かるアルゼンチンと対戦。スコアレスで突入した延長の106分にフェラン・トーレスが決めた決勝ゴールで１−０と勝利し、2010年大会以来２度目の優勝を飾った。

　16年ぶりの世界制覇に、もちろんスペインのファンは熱狂。試合後の表彰式が終わってしばらく経過しても、ゴール裏２階席に陣取った熱心なサポーターは帰路につかず、チャントを歌って盛り上がっていた。
 
　そんなスペインのファンにこの試合の感想を取材したところ、こんなコメントが返ってきた。

「完璧な試合。完璧な勝利だ」
「最高のチームだ。控えも含めて全員がヒーローだ。それがスペインの強さなんだ」
「正直、アルゼンチンはたいしたことなかったな」
「こんな一方的な展開になるとは思わなかった」
「俺たちのフェラン。やってくれると思ってたよ」
「メッシはどこにいた？ 俺には見えなかったよ（笑）」
アルゼンチンは小さくなってたな」

　後半アディショナルタイムに、敵のMFエンソ・フェルナンデスが退場し、数的優位だったとはいえ、前回王者を相手にシュート数20対２と“完勝”し、ご満悦の様子だった。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

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