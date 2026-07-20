「アルゼンチンはたいしたことなかった」「メッシはどこにいた？」16年ぶり世界制覇に熱狂するスペインのファンにスタジアムで聞いた“リアルな声”「こんな一方的な展開になるとは【W杯】
［北中米W杯・決勝］スペイン １−０ アルゼンチン／７月19日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム
現地７月19日にニューヨークで行われた北中米ワールドカップの決勝で、スペイン代表が連覇が懸かるアルゼンチンと対戦。スコアレスで突入した延長の106分にフェラン・トーレスが決めた決勝ゴールで１−０と勝利し、2010年大会以来２度目の優勝を飾った。
16年ぶりの世界制覇に、もちろんスペインのファンは熱狂。試合後の表彰式が終わってしばらく経過しても、ゴール裏２階席に陣取った熱心なサポーターは帰路につかず、チャントを歌って盛り上がっていた。
そんなスペインのファンにこの試合の感想を取材したところ、こんなコメントが返ってきた。
「完璧な試合。完璧な勝利だ」
「最高のチームだ。控えも含めて全員がヒーローだ。それがスペインの強さなんだ」
「正直、アルゼンチンはたいしたことなかったな」
「こんな一方的な展開になるとは思わなかった」
「俺たちのフェラン。やってくれると思ってたよ」
「メッシはどこにいた？ 俺には見えなかったよ（笑）」
「アルゼンチンは小さくなってたな」
後半アディショナルタイムに、敵のMFエンソ・フェルナンデスが退場し、数的優位だったとはいえ、前回王者を相手にシュート数20対２と“完勝”し、ご満悦の様子だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
現地７月19日にニューヨークで行われた北中米ワールドカップの決勝で、スペイン代表が連覇が懸かるアルゼンチンと対戦。スコアレスで突入した延長の106分にフェラン・トーレスが決めた決勝ゴールで１−０と勝利し、2010年大会以来２度目の優勝を飾った。
16年ぶりの世界制覇に、もちろんスペインのファンは熱狂。試合後の表彰式が終わってしばらく経過しても、ゴール裏２階席に陣取った熱心なサポーターは帰路につかず、チャントを歌って盛り上がっていた。
そんなスペインのファンにこの試合の感想を取材したところ、こんなコメントが返ってきた。
「最高のチームだ。控えも含めて全員がヒーローだ。それがスペインの強さなんだ」
「正直、アルゼンチンはたいしたことなかったな」
「こんな一方的な展開になるとは思わなかった」
「俺たちのフェラン。やってくれると思ってたよ」
「メッシはどこにいた？ 俺には見えなかったよ（笑）」
「アルゼンチンは小さくなってたな」
後半アディショナルタイムに、敵のMFエンソ・フェルナンデスが退場し、数的優位だったとはいえ、前回王者を相手にシュート数20対２と“完勝”し、ご満悦の様子だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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