◇W杯北中米大会決勝 スペイン 1―0 アルゼンチン（2026年7月19日 ニューヨーク・ニュージャージー）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は19日（日本時間20日）に決勝戦が行われ、スペイン（FIFAランク2位）が前回王者アルゼンチン（同1位）に1―0で勝利。0―0のまま突入した延長後半1分、途中出場のFWフェラン・トレス（バルセロナ）が劇的な決勝弾。10年南アフリカ大会以来16年ぶり2度目の優勝を飾った。

チームは国際Aマッチ38試合連続不敗の世界新記録を樹立。従来より1試合多い8試合を戦い、史上初の1失点優勝という快挙も達成。大盛り上がりのなか“初物づくし”となった北中米大会は幕を閉じた。

この一戦はNHKで生中継されたがネットからは「やっぱ本田解説が聞きたかった」「決勝こそ本田だった」「本田節聞いてみたかった」「本田さんがいないのは本当にガッカリ」と反響。サッカー元日本代表MF本田圭佑の解説を熱望する声が多く上がった。

本田は今大会、日本戦4試合の中継に登場。「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」「うざいって」「肉ばなった」などの独自ワードとともに、“さん付け”で選手へのリスペクトを示す姿勢や得点を予言する確かなサッカー眼でも大きな反響を巻き起こした。

それだけに“本田ロス”の影響を受けるファンが続出。「なんか物足りないと感じてしまった」「今後も本田解説は必須」「本田さん、次回はよろしくお願いします」など様々な声が上がっていた。