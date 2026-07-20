スペインの4大会ぶり2度目の優勝で幕を閉じたFIFAワールドカップ2026。世界最高峰の個人タイトルとも称される「得点王＝ゴールデンブーツ」を手にしたのは大会通算10得点を挙げたキリアン・エムバペ（27、フランス）だった。39歳で初の得点王を目指したメッシは決勝で無得点。2点及ばず2大会連続で2位となった。

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エムバペはグループステージ（GS）初戦のセネガル（同14位）戦で、いきなり2ゴールを挙げると、続くイラク（同57位）との第2戦でも2得点。決勝トーナメント1回戦でも2ゴールを奪った。

通算得点を「8」に伸ばし臨んだイングランドとの3位決定戦。後半3分にマイケル・オリーのパスをワンタッチでゴールに流し込むと、21分にもオリーセとの連携から2点目を挙げ通算10ゴールとした。

1大会2桁得点は1970年のゲルト・ミュラー（西ドイツ）以来56年ぶり、そして2大会連続の得点王は史上初の快挙となった。さらにW杯通算ゴール数も「22」とし歴代単独トップに、エムバペがワールドカップの歴史に金字塔を打ち立てた。

2位には2大会連続でメッシ、3位は7得点でジュード・べリンガム（23、イングランド）とアーリング・ハーランド（25、ノルウェー）が並んだが、アシスト数でべリンガムが上回った。

【得点ランキング】

1 キリアン・エムバペ（フランス） 10得点

2 リオネル・メッシ（アルゼンチン） 8得点

3 ジュード・べリンガム（イングランド） 7得点

4 アーリング・ハーランド（ノルウェー） 7得点

※同得点の場合アシスト数、試合出場数の短い順となる