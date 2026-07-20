サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の決勝が19日（日本時間20日）、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行われ、アルゼンチンとスペインが激突。世界のスターが出演したショーを実施した影響で、ハーフタイムは約27分に及んだ。

W杯決勝で初めて行われたハーフタイムショー。まず登場したのはマドンナだ。マドンナが乗った車のハンドルをブラジルのレジェンド・ロナウド氏が握り、助手席にはロナウジーニョ氏。いきなりのサプライズで幕を開けた。

その後、BTS、ジャスティン・ビーバー、シャキーラとスターが次々に現れた。ショー自体は約11分だった。

サッカーの競技規則では、ハーフタイムは15分を超えてはならないとされている。一部では決勝のハーフタイムは最大30分になるとも報じられていたが、結局この日のハーフタイムは約27分だった。昨夏のクラブW杯決勝ではハーフタイムショー実施に伴い、約25分間のハーフタイムがあった。

X上の日本人ファンからは賛否の声が交錯。「なかなかイイ演出だった」「全部しっかり見てしまった」「なんやかんや楽しかった」といった意見や、「ハーフタイムショーいらないとはっきり言える」「ハーフタイムショーのせいで気持ちが冷めちゃったな」「ハーフタイム長かった」「ハーフタイム27分ってなんだよw」とのコメントもあった。



（THE ANSWER編集部）