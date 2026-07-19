ロナウドが予想「スペインが勝つだろう。しかも楽勝だ」。アルゼンチンの戦いぶりを評価も「スペインは計画的で、あらゆる局面で何をすべきかを知っている」【Ｗ杯】
北中米Ｗ杯の決勝戦は、スペインとアルゼンチンが相まみえる。元ブラジル代表FWのロナウドは、スペインの優勝を予想した。スペイン紙『AS』が伝えている。
同紙は「ワールドカップ史上最も重要な人物の１人」とロナウドを紹介。2002年日韓ワールドカップで得点王（８ゴール）に輝き、ブラジルの５度目の優勝に貢献したロナウドは、「スペインが勝つだろう。しかも楽勝だ。フランスと並んで、彼らは常に優勝候補だった」と語ったという。
ルイス・デ・ラ・フエンテ監督が率いるチームのスタイルを絶賛する。
「スペインは素晴らしいサッカーをする。それは彼らのDNAに刻み込まれている。幼い頃から、ずっとこのスタイルでプレーしてきたんだ」
アルゼンチンについても言及する。「このワールドカップで見事な戦いぶりを見せてくれた。アルゼンチンは逆境を乗り越えるメンタル、闘志、実に素晴らしい精神力を発揮するチームだ」。
ロナウドは「しかし」と続ける。「スペインは非常に計画的で、あらゆる局面で何をすべきかを知っている」。
現役時代はバルセロナやレアル・マドリーでも活躍し、“怪物”の異名を取った元ストライカーは、スペイン有利と見ているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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同紙は「ワールドカップ史上最も重要な人物の１人」とロナウドを紹介。2002年日韓ワールドカップで得点王（８ゴール）に輝き、ブラジルの５度目の優勝に貢献したロナウドは、「スペインが勝つだろう。しかも楽勝だ。フランスと並んで、彼らは常に優勝候補だった」と語ったという。
ルイス・デ・ラ・フエンテ監督が率いるチームのスタイルを絶賛する。
「スペインは素晴らしいサッカーをする。それは彼らのDNAに刻み込まれている。幼い頃から、ずっとこのスタイルでプレーしてきたんだ」
アルゼンチンについても言及する。「このワールドカップで見事な戦いぶりを見せてくれた。アルゼンチンは逆境を乗り越えるメンタル、闘志、実に素晴らしい精神力を発揮するチームだ」。
ロナウドは「しかし」と続ける。「スペインは非常に計画的で、あらゆる局面で何をすべきかを知っている」。
現役時代はバルセロナやレアル・マドリーでも活躍し、“怪物”の異名を取った元ストライカーは、スペイン有利と見ているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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