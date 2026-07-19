「大成功だったと確信している」FIFA要職ヴェンゲル、W杯48か国制に満足。一方で給水タイムは…「大会後に影響を分析する」
北中米ワールドカップから、出場国が32から48に増加。それに伴い、ラウンド32が新設されたほか、前後半で給水タイムが３分取られ、試合は４分割のようになるなど、W杯は岐路を迎えた。
大胆な改革を巡り、様々な意見が寄せられるなか、元アーセナル指揮官のアーセン・ヴェンゲル氏もずばり見解を示した。英公共放送『BBC』によれば、FIFAのグローバルフットボール開発責任者を務める76歳は、給水タイムについて「人によっては気に入らなかった」とし、FIFAは「ワールドカップ後にその影響を分析する」と述べた。
「結果に影響を与えたようには私には見えなかったが、我々はサッカーを観戦する人々に奉仕するためにここにいるので、大会終了後に結論を出すつもりだ。多くの試合、特に屋根付きスタジアムでは、人々はこれに不満を抱いていたが、大会開始当初からもれなく実施することが決定されていた」
ヴェンゲル氏は一方で、出場枠拡大は大いに手応えを感じているようだ。
「開催前は疑問の声もあったが、より多くのチームにチャンスを与えることは倫理的に必要だと分かった。これは正しい決断であり、大成功だったと確信している」
FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、64か国まで出場国を増やすことに意欲を示しており、「間違いなく今回のワールドカップ終了後に、関連委員会で検討・議論される課題となるだろう」と語った。より良い方向へ進むために、継続的な議論が求められる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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大胆な改革を巡り、様々な意見が寄せられるなか、元アーセナル指揮官のアーセン・ヴェンゲル氏もずばり見解を示した。英公共放送『BBC』によれば、FIFAのグローバルフットボール開発責任者を務める76歳は、給水タイムについて「人によっては気に入らなかった」とし、FIFAは「ワールドカップ後にその影響を分析する」と述べた。
ヴェンゲル氏は一方で、出場枠拡大は大いに手応えを感じているようだ。
「開催前は疑問の声もあったが、より多くのチームにチャンスを与えることは倫理的に必要だと分かった。これは正しい決断であり、大成功だったと確信している」
FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、64か国まで出場国を増やすことに意欲を示しており、「間違いなく今回のワールドカップ終了後に、関連委員会で検討・議論される課題となるだろう」と語った。より良い方向へ進むために、継続的な議論が求められる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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