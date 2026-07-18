原発不明がん公表の山田五郎、近影公開 酸素チューブを付け… 3月に一時昏睡状態に「立って歩くことも飯食うこともできねえ」
2024年10月に原発不明がんを公表した編集者・評論家でテレビなどでも活躍中の山田五郎（67）の公式YouTube「山田五郎 オトナの教養講座」が、17日更新。山田が近況を報告した。
【動画】「立って歩くことも飯食うこともできねえ」近影を見せた山田五郎
久しぶりの収録となった動画で、山田は酸素チューブを鼻に付けて出演。「このザマですけどね」と語り、「体調は良くない？」との質問に「ご覧の通りですわ」と話した。
山田は「3月に昏睡してから、あの後歩けなくなって、車いすになって。腹水と胸水が溜まって呼吸が困難になって酸素吸入に」と近況を報告。続けて「この俺がだよ、飯が食えなくなって固形物が食えなくなって。この俺がだよ、タバコ吸えなくなった。もう人間立って歩いて飯食えているうちは死なないと思ったけど、もう死ぬよ。立って歩くことも飯食うこともできねぇ。そんな状態です」と話し「俺が1番信じられないよ」と語った。
動画では続けて自身が闘病中に執筆した新著「光の西洋絵画史」を紹介した。
山田は2024年10月、原発不明がんを公表。「視聴者の皆さんから私の腰のこととか、体調のこととかご心配いただいてですね、あんまりいい話じゃないから黙ってようかと思ったんですけど」と以前痛めた腰に言及しながら、「ぎっくり腰じゃなくてがんだったんですよ」と報告。「骨もあちこち転移してる。そんな状況だったんですよ。当然そんな状況だからもうステージ4bとか」と明かしていた。
【動画】「立って歩くことも飯食うこともできねえ」近影を見せた山田五郎
久しぶりの収録となった動画で、山田は酸素チューブを鼻に付けて出演。「このザマですけどね」と語り、「体調は良くない？」との質問に「ご覧の通りですわ」と話した。
山田は「3月に昏睡してから、あの後歩けなくなって、車いすになって。腹水と胸水が溜まって呼吸が困難になって酸素吸入に」と近況を報告。続けて「この俺がだよ、飯が食えなくなって固形物が食えなくなって。この俺がだよ、タバコ吸えなくなった。もう人間立って歩いて飯食えているうちは死なないと思ったけど、もう死ぬよ。立って歩くことも飯食うこともできねぇ。そんな状態です」と話し「俺が1番信じられないよ」と語った。
山田は2024年10月、原発不明がんを公表。「視聴者の皆さんから私の腰のこととか、体調のこととかご心配いただいてですね、あんまりいい話じゃないから黙ってようかと思ったんですけど」と以前痛めた腰に言及しながら、「ぎっくり腰じゃなくてがんだったんですよ」と報告。「骨もあちこち転移してる。そんな状況だったんですよ。当然そんな状況だからもうステージ4bとか」と明かしていた。