フワちゃん、活動休止中の年収は「53円」 収入激減の苦しい日々「本当にストップして。貯金でやりくりしていました」
タレントからプロレスラーへ転向したフワちゃんが、17日放送のABEMA『ダマってられない女たち season3』に出演。活動休止中の生活や、2024年のSNSでの不適切投稿を巡る心境を赤裸々に語った。
【写真】プロレスラー転向のフワちゃん…トレーニングに励む姿を激写
番組では、プロレスラーとして新たな道を歩むフワちゃんに密着。活動休止前にテレビ番組でプロレスを体験したことをきっかけに、「本気でやったらどうなるんだろう」と思い続けていたといい、「プロレスという道を選ぶこと自体に迷いはなかった」と振り返る一方、「命をかけるスポーツなので、最終的に覚悟が決まるまで1年半悩みました」と明かした。
活動休止中は海外のプロレス道場へ単身で渡り、現在も週4日ほど練習に励むなど、プロレス中心の生活を送っているという。「昔は"格"を意識していた」と振り返りながら、「礼儀を重んじる場所にいることが自分にとってすごく大切」と心境の変化も語った。
一方で、活動休止中の生活については「収入は本当にストップして。貯金でやりくりしていました」と告白。収入源はアニメ『おじゃる丸』の歌唱印税のみだったといい、「年収53円でした」と明かし、スタジオを驚かせた。
さらに、2024年のSNSでの不適切投稿についても言及。「本人から『しっかり傷ついた』って言われるのは、自分自身でも受け止めきれないくらい大きいことだった」と振り返り、「そんな状況にして申し訳ありませんというのをしっかり伝えました」と語った。
また、「友達だった人が友達じゃなくなっちゃったのは嫌でした」と活動休止中の苦しい胸の内も吐露。「これからは変えられる部分をしっかり向き合っていかなきゃなと思いました」と現在の思いを口にした。
その後、横浜アリーナで行われた試合では、プロレス歴11年の安納サオリと対戦。何度も立ち上がる姿を見せ、シングルマッチ初勝利を飾った。「人を傷つけてしまった人間ではあるけど、人を元気にしたい人間でもある。みんなに私と出会ってよかったなって思ってもらえるスターになりたい」と、新たな目標を力強く語った。
【写真】プロレスラー転向のフワちゃん…トレーニングに励む姿を激写
番組では、プロレスラーとして新たな道を歩むフワちゃんに密着。活動休止前にテレビ番組でプロレスを体験したことをきっかけに、「本気でやったらどうなるんだろう」と思い続けていたといい、「プロレスという道を選ぶこと自体に迷いはなかった」と振り返る一方、「命をかけるスポーツなので、最終的に覚悟が決まるまで1年半悩みました」と明かした。
一方で、活動休止中の生活については「収入は本当にストップして。貯金でやりくりしていました」と告白。収入源はアニメ『おじゃる丸』の歌唱印税のみだったといい、「年収53円でした」と明かし、スタジオを驚かせた。
さらに、2024年のSNSでの不適切投稿についても言及。「本人から『しっかり傷ついた』って言われるのは、自分自身でも受け止めきれないくらい大きいことだった」と振り返り、「そんな状況にして申し訳ありませんというのをしっかり伝えました」と語った。
また、「友達だった人が友達じゃなくなっちゃったのは嫌でした」と活動休止中の苦しい胸の内も吐露。「これからは変えられる部分をしっかり向き合っていかなきゃなと思いました」と現在の思いを口にした。
その後、横浜アリーナで行われた試合では、プロレス歴11年の安納サオリと対戦。何度も立ち上がる姿を見せ、シングルマッチ初勝利を飾った。「人を傷つけてしまった人間ではあるけど、人を元気にしたい人間でもある。みんなに私と出会ってよかったなって思ってもらえるスターになりたい」と、新たな目標を力強く語った。